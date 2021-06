Jadon Sancho pourrait être la clé du choc Angleterre-Allemagne Euro 2020

Marcus Rashford a déclaré à ESPN que Jadon Sancho pourrait être un « grand facteur » pour l’Angleterre lors de son match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne mardi.

Sancho a passé quatre ans à jouer au Borussia Dortmund, géant de la Bundesliga, et a joué avec et contre un certain nombre de joueurs allemands dans l’équipe de Joachim Low.

Le joueur de 21 ans n’a participé qu’aux dernières étapes de la victoire de l’Angleterre en phase de groupes contre la République tchèque, mais Rashford a déclaré que l’attaquant peut jouer un rôle énorme dans le match à Wembley.

Lorsqu’on lui a demandé si Sancho pourrait être l’atout le plus précieux de l’Angleterre dans ce match, Rashford a déclaré à ESPN: « D’une certaine manière, oui parce qu’il a beaucoup joué au football contre eux, plus que le reste d’entre nous.

« Je suis sûr qu’il connaît les joueurs, leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses et c’est certainement quelqu’un qui peut les exploiter. Si une chose ne fonctionne pas, nous avons une grande opportunité de changer les choses et de nous adapter dans le jeu.

Marcus Rashford et Jadon Sancho pourraient jouer un rôle clé dans le choc de l’Angleterre contre l’Allemagne. Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

« L’adaptabilité est l’une des plus grandes compétences du football et il y a beaucoup de fois dans un jeu où vous devez changer ou ajuster légèrement quelque chose pour blesser vos adversaires. Le fait qu’il ait beaucoup joué contre eux, il les a aussi beaucoup blessés , ce sera un facteur important pour nous. »

Rashford et Sancho pourraient également être coéquipiers du club la saison prochaine, des sources indiquant à ESPN que Manchester United est en train de conclure un accord pour signer l’ailier de Dortmund cet été.

L’homme de United a déjà admis qu’il pourrait avoir besoin d’une opération à l’épaule cet été, ce qui pourrait lui faire rater le début de la saison prochaine, mais se concentre sur son rôle pour l’Angleterre.

L’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro depuis 1996, année où elle a accueilli le tournoi et a été éliminée par l’Allemagne, vainqueur éventuel, en demi-finale.

Cependant, Rashford a déclaré que ce groupe de joueurs ne montrerait aucune peur après avoir joué régulièrement de gros matchs – avec des joueurs de United, Manchester City et Chelsea en finale européenne la saison dernière.

« Les jeunes joueurs ont joué tellement de grands matchs dans leur club et cela joue un rôle important en termes de football international car chaque match est un grand match lorsque vous jouez pour votre pays », a-t-il ajouté.

« Ils semblent tous y entrer et ils n’ont aucune peur et c’est important. À cause de cela, l’inexpérience n’entre pas vraiment en jeu et ne joue pas un rôle dans leurs performances.

« C’est une grande différence qui s’est produite au cours des deux ou trois dernières années. De nombreux joueurs au niveau du club ont été impliqués dans des matchs plus importants et, finalement, ils ont été exposés à des matchs incontournables et au football international, c’est ce que chaque match est. »