Jadon Sancho: Ole Gunnar Solskjaer rejette les questions sur la forme «exceptionnelle» de l’ailier de Manchester United | Actualités footballistiques

Ole Gunnar Solskjaer a rejeté les questions sur la forme de Jadon Sancho et a insisté sur le fait que la signature estivale brillera sous un maillot de Manchester United.

Sancho a marqué 16 buts et obtenu 20 passes décisives dans toutes les compétitions pour le Borussia Dortmund la saison dernière, mais ne s’est pas encore inscrit dans l’une ou l’autre catégorie depuis son transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford cet été.

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a suggéré que la forme récente de Sancho n’était pas digne de l’appel international qu’il a reçu jeudi et a déclaré qu’il aurait besoin d’aide pour s’installer en Premier League.

Mais Solskjaer a dû demander si Southgate avait regardé la nuit précédente, lorsque Sancho a joué 75 minutes lors de la victoire 2-1 de United en Ligue des champions contre Villarreal.

« Est-ce que cet entretien a été fait avant mercredi soir ? » a-t-il déclaré lorsque les commentaires de Southgate, faits jeudi après-midi, lui ont été soumis.

« Jadon était exceptionnel, il était électrique. La foule l’aimait et je pense qu’il a ressenti cette connexion.

« Il était direct, positif, il a dépassé l’arrière latéral à plusieurs reprises. Oui, il n’a pas encore marqué mais je me suis dit: » c’est Jadon et nous allons en voir beaucoup « .

« Gareth a également dit qu’il était important que Jadon sache que (l’Angleterre) croit en lui et s’investit en lui. »

Bien que Sancho ait été inclus dans l’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Hongrie et l’Andorre, Southgate a choisi de laisser Mason Greenwood de côté, arguant que le jeune attaquant devait se reposer – un verdict soutenu par Solskjaer.

Image:

Mason Greenwood a trois buts en huit matchs pour Man Utd cette saison



« Gareth a eu une conversation franche avec Mason et sa famille et ils connaissent la situation », a-t-il déclaré. « Il sait aussi que Mason est très désireux de jouer pour l’Angleterre.

« Gareth comprend que le garçon n’a que 20 ans – il en a eu 20 aujourd’hui [Friday]. Il va être un joueur de premier plan pour l’Angleterre et pour Manchester United, mais il doit être géré de la bonne manière.

« Cela nous donne une chance de travailler sur sa forme physique mais aussi de lui donner du repos car il a joué dans de très nombreux matchs à haute intensité. »

Alors que Sancho et Greenwood ont tous deux commencé contre Villarreal, ce fut une autre soirée frustrante sur le banc pour Donny van de Beek, qui n’a commencé que deux des neuf matchs cette saison et n’a commencé que quatre matchs de Premier League depuis son arrivée de l’Ajax l’été dernier.

« Il sait qu’il n’est pas gelé », a déclaré Solskjaer. « C’est Manchester United. Quand vous êtes un joueur vedette et que vous ne jouez pas, ça va toujours faire les gros titres, mais j’en ai beaucoup chaque semaine qui ne jouent pas.

« Je n’ai aucun problème avec Donny. Il sait sur quoi il doit travailler et il est diligent dans son travail. Il ne laisse jamais son humeur affecter négativement ses coéquipiers. Vous devez avoir ce feu dans le ventre si tu vas y arriver. »

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’il comprend la frustration de Donny van de Beek face au manque de minutes, mais insiste sur le fait qu’il a besoin d’une « énergie positive » de la part de tous ses joueurs



Marcus Rashford est revenu à l’entraînement de contact complet vendredi et Solskjaer a suggéré qu’il pourrait être de retour en action après la pause internationale.

« J’espère qu’il sera impliqué contre Leicester (le 16 octobre) », a déclaré Solskjaer. « Il s’est entraîné et a travaillé très dur physiquement, rejoignant le groupe en tant que flotteur donc pas de tacles sur lui.

« Aujourd’hui était le premier jour où il pouvait être taclé et c’est arrivé, alors espérons qu’il prend ses marques et trouve ses mouvements. Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles il pourrait être impliqué contre Leicester. »

Southgate soutient Sancho mais admet qu’il ne mérite pas la place en Angleterre

Gareth Southgate admet que la forme de Jadon Sancho à Manchester United n’a pas été assez bonne pour mériter une convocation en Angleterre, mais l’a inclus dans son équipe la plus récente pour montrer qu’il conserve sa « croyance » en l’attaquant.

Image:

Gareth Southgate a nommé son équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie jeudi



« Mérite-t-il de participer à ces performances au cours des dernières semaines? Probablement pas », a déclaré Southgate à propos de l’ancien jeune de Manchester City.

« Mais je pense que nous pensons que nous avons investi dans Jadon sur une période de temps, nous pensons qu’il peut atteindre un niveau élevé.

« Je voudrais un peu de temps avec lui pour discuter et aider ce processus qui se déroule également à Manchester United et je pense que pour lui, sentir que nous avons foi en lui à ce stade est un bon message.

« Donc, encore une fois, nous parlons qu’il n’y a pas de solution parfaite ici et vous pourriez facilement me jeter un autre nom que nous avons laissé de côté dans le passé et dire: » eh bien, vous ne les avez pas traités de la même manière « .

« Nous essayons individuellement de faire la bonne chose au bon moment, d’envoyer le bon message et parfois le bon message est de laisser un joueur de côté, peut-être qu’il répond et c’est la bonne chose. Mais nous pensons qu’avec Jadon en ce moment, c’est important pour que nous le gardions avec nous.