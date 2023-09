Jadon Sancho : Manchester United exilé des installations de la première équipe en raison d’un différend avec Erik ten Hag – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux de mardi…

DAILY MIRROR

Jadon Sancho a été exilé de toutes les installations de l’équipe première de Manchester United, y compris la salle à manger de l’équipe.

Arsenal renforce son intérêt pour Ivan Toney avant le mercato de janvier.‌

Le héros d’Arsenal, Jack Wilshere, n’a pas tari d’éloges à l’égard du jeune espoir Max Dowman après lui avoir offert ses débuts avec les U18 du club à l’âge de 13 ans seulement.

Jonny Evans pense qu’Erik ten Hag fait du bon travail à Manchester United, malgré le mauvais début de saison du club.

L’ancien milieu de terrain de Barcelone et de la Juventus, Arturo Vidal, a attaqué Erik ten Hag pour sa gestion de Cristiano Ronaldo et a porté un coup bizarre au patron de Manchester United parce qu’il était chauve.

LES TEMPS

La PFA a proposé son aide pour tenter de résoudre le différend entre Erik ten Hag et Jadon Sancho.

La FA enquête pour savoir si un puissant agent de football a soumis de fausses preuves lors d’une audience d’arbitrage impliquant un footballeur de Premier League.

LE GARDIEN

L’UEFA a été accusée d’avoir présenté des preuves « complètement fausses » à sa propre enquête indépendante sur le quasi-catastrophe de la finale de la Ligue des champions 2022 afin de protéger son unité de sûreté et de sécurité – dirigée par le meilleur ami du président – des critiques.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du fonds souverain saoudien et président de LIV Golf, a choisi de rester à l’écart de la Ryder Cup, les négociations de fusion avec le PGA Tour devant être sérieusement entamées dès la fin de la poussière biennale. sur.

Luke Donald dit que son équipe de Ryder Cup peut s’inspirer du succès de l’équipe européenne lors de la Solheim Cup



Le Marylebone Cricket Club a résisté aux pressions visant à déplacer les matches historiques entre Eton et Harrow et Oxford et Cambridge de Lord’s la saison prochaine, mais a reconnu que la question serait « soumise à un examen régulier ».

COURRIER QUOTIDIEN

Le propriétaire co-contrôleur de Chelsea, Behdad Eghbali, serait entré dans le vestiaire de l’équipe après chaque match auquel il a participé cette saison, y compris la défaite 1-0 contre Aston Villa à Stamford Bridge dimanche.

L’Europe a apparemment déployé des greens plus lents lors de la Ryder Cup à Rome dans le but d’utiliser l’avantage du terrain et de perturber les Américains.

Le retour d’Andrew Flintoff au cricket anglais prend fin mardi, du moins pour le moment, avec un ancien coéquipier qui mène les appels pour que son retour soit permanent.

LE SOLEIL

Marc Cucurella, exclu de Chelsea de 62 millions de livres sterling, envisage une sortie en janvier pour mettre fin à ses malheurs à Stamford Bridge.

Le père d’Aaron Ramsdale s’en est pris à Jamie Carragher suite à ses commentaires sur les pitreries du gardien de but lors du derby du nord de Londres.

Jamie Carragher estime que David Raya est désormais le n°1 d’Arsenal et qu’Aaron Ramsdale devra trouver un autre club



EXPRESS QUOTIDIEN

Les fans de rugby anglais auraient été pris dans une cohue « dangereuse » après la victoire de la Coupe du monde de rugby contre le Chili samedi.

Anthony Joshua contre Deontay Wilder a reçu une bouée de sauvetage après avoir apparemment été au bord de l’effondrement.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Les Rangers sont en bonne voie avec leurs projets visant à augmenter la capacité d’Ibrox et à moderniser leur terrain d’entraînement, le directeur général James Bisgrove révélant que les travaux sont une priorité.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Michael Beale a appris que la brigade des huées à Ibrox continuerait en raison de la « déconnexion » entre lui et les fans des Rangers.

Cammy Devlin admet que les fans de Hearts ne veulent probablement pas l’entendre pour le moment, mais il insiste sur le fait que les joueurs croient au patron sous le feu des critiques, Steven Naismith, leur demandant de « rester avec nous ».