Jadon Sancho : Manchester United et le Borussia Dortmund concluent un accord pour l’international anglais | Actualités footballistiques

Manchester United a conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour la signature de l’attaquant Jadon Sancho.

Les détails de la structure de paiement ont maintenant été finalisés dans un accord d’une valeur d’environ 73 millions de livres sterling avec des conditions personnelles déjà convenues.

Le prix demandé par Dortmund au début de la fenêtre dépassait 85 millions de livres sterling et l’accord est également inférieur de 35 millions de livres sterling à l’évaluation de 108 millions de livres sterling l’été dernier.

Sancho rejoindra officiellement après la participation de l’Angleterre à l’Euro, sous réserve de passer un examen médical.

