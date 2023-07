Jadon Sancho: Man Utd rejette l’offre de prêt du Borussia Dortmund – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Tous les top stories et rumeurs de transfert des journaux du dimanche…

LA STAR DU DIMANCHE

Manchester United a rejeté une offre du Borussia Dortmund pour reprendre Jadon Sancho en prêt.

Bernardo Silva se voit offrir un énorme salaire de 800 000 £ par semaine pour échanger Manchester City contre la Saudi Pro League.

Les managers de football sauront bientôt qui sous-traiter et désactiver grâce à l’intelligence artificielle.

Danny Drinkwater dit qu’il est « assis en se tournant les pouces » après avoir passé 427 jours sans jouer pour un club de football.

L’EXPRESS DU DIMANCHE

Manchester United aurait vu son offre d’ouverture pour Rasmus Hojlund rejetée par Atalanta alors que la Juventus cherche à arracher l’attaquant sous leur nez.

Manchester United est maintenant prêt à poursuivre des accords de transfert pour un nouveau gardien de but et un attaquant après avoir convenu d’une redevance avec Chelsea pour Mason Mount.

LE SOLEIL LE DIMANCHE

L’équipe italienne de l’Atalanta souhaite acheter la machine à buts de Coventry Viktor Gyokeres – mais les Sky Blues demandent environ 20 millions de livres sterling.

Barcelone aurait « tout convenu » pour que Neymar revienne à Barcelone depuis le PSG – mais son salaire pourrait être une pierre d’achoppement.

Leicester est sur la piste de la sensation anglaise des moins de 21 ans James Trafford.

LE MIROIR DU DIMANCHE

Arsenal espère intensifier son offre pour pousser Manchester City encore plus près dans la course au titre cette semaine avec un quatuor de signatures qui feront saliver les fans alors que les offres pour Declan Rice et Jurrien Timber se rapprochent.

La nouvelle signature d’Arsenal, Kai Havertz, est immédiatement devenue le membre de l’équipe la mieux payée des Gunners, selon des informations en Allemagne.

LE COURRIER DU DIMANCHE

Manchester United s’intéresse au gardien de Feyenoord Justin Bijlow.

Chelsea a annoncé la signature du méconnu Diego Moreira de Benfica, la deuxième arrivée d’une journée bien remplie pour les Blues.

L’ATHLÉTIQUE

Manchester United a pris contact avec un transfert potentiel pour le gardien de but de Feyenoord Justin Bijlow.

Man Utd travaille avec un budget de 100 millions de livres sterling dépensé cet été.

Man Utd veut 20 millions de livres sterling pour la cible du milieu de terrain de Fulham, Fred.