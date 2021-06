Jadon Sancho: le sélectionneur anglais Gareth Southgate explique pourquoi l’attaquant a du mal à avoir des chances à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Gareth Southgate insiste sur le fait qu’il est réaliste quant aux attentes qu’il peut placer sur Jadon Sancho et les autres membres inexpérimentés de l’équipe d’Angleterre.

Il y avait une clameur pour que Jack Grealish quitte le banc lors du match nul 0-0 du Groupe D contre l’Écosse vendredi, beaucoup estimant que le capitaine d’Aston Villa devrait être un titulaire pour les Three Lions.

De même, Sancho n’a pas encore joué une seule minute à l’Euro 2020 et le joueur de 21 ans n’a même pas fait le banc pour la première victoire contre la Croatie.

Bukayo Saka n’a pas encore figuré, tandis que son compatriote Jude Bellingham était un remplaçant tardif lors du premier match.

Southgate a nommé le plus jeune onze de départ d'Angleterre lors d'un tournoi majeur pour le tirage au sort terne de l'Écosse, mais il contenait toujours des internationaux expérimentés Harry Kane, Raheem Sterling et John Stones.

















Stewart Downing pense que l’Angleterre n’a pas créé suffisamment d’occasions contre l’Écosse et a appelé Sancho et Jack Grealish à commencer contre la République tchèque



Interrogé spécifiquement sur l’implication de Sancho dans l’affrontement de mardi avec la République tchèque, Southgate a répondu: « Nous avons des options explosives et beaucoup d’entre eux sont de jeunes joueurs et vivent un grand tournoi pour la première fois.

« Donc, en tant que personnel d’entraîneurs, nous sommes réalistes quant à nos attentes à leur égard en tant qu’individus.

« Jadon fait partie de ce mélange. Il s’est bien entraîné ces derniers jours et bien sûr, nous avons ces options et ces décisions à prendre. »

Kane a eu du mal à avoir un impact jusqu'à présent dans la compétition, le vainqueur de Sterling contre la Croatie étant le seul but que l'Angleterre ait réussi en 180 minutes.

















Gareth Southgate a défendu l’affichage de Harry Kane lors du match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse, insistant sur le fait que c’était toute l’équipe qui n’avait pas pu trouver les réponses à Wembley



Southgate pense que le fait qu’il n’avait pas une équipe complète pour les deux matchs d’échauffement et le début des préparatifs du tournoi pourraient avoir eu un impact sur la performance collective dans le haut du terrain.

Sterling, Phil Foden et Mason Mount ont tous bénéficié de pauses prolongées après leurs exploits en finale de la Ligue des champions, tandis que Marcus Rashford n’était pas disponible pour se connecter immédiatement après avoir joué la finale de la Ligue Europa pour Manchester United.

« Je pense que nous n’avions pas beaucoup de ces joueurs pour les matchs amicaux, donc la chimie est quelque chose sur laquelle nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de travailler », a ajouté Southgate.

« Nous devons continuer à travailler là-dessus. Nous savons qu’il y a de très bons joueurs là-bas, nous savons qu’ils peuvent mieux performer qu’ils ne l’ont fait (contre l’Écosse) et nous devons les aider à trouver ce niveau.

















Rob Dorsett de Sky Sports News déclare que la performance de l’Angleterre contre l’Ecosse n’a pas été à la hauteur des attentes



« L’important est que tout le monde soutienne l’équipe et les joueurs et ils vont avoir besoin de ressentir ce soutien et de ressentir cette chaleur.

« C’est un groupe relativement inexpérimenté, je pense que c’est le troisième moins de sélections du tournoi. Contre l’Écosse, c’était une équipe jeune, donc c’est une expérience différente pour beaucoup d’entre eux de ce qu’ils ont jamais affronté auparavant.

« Ils y ont presque survécu. Nous voulons être meilleurs et c’est ce sur quoi nous allons travailler dans les prochains jours avant de jouer contre la République tchèque. »