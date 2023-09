Jadon Sancho : l’ailier de Man Utd s’entraîne loin de l’équipe première en raison d’un « problème de discipline dans l’équipe » | Actualités footballistiques

Jadon Sancho s’entraîne loin de la première équipe de Manchester United dans le cadre d’un « programme d’entraînement personnel » en attendant la résolution d’un « problème de discipline dans l’équipe ».

Sancho a été exclu de l’équipe de United pour le voyage à Arsenal le 3 septembre, le manager Erik ten Hag expliquant après le match que la décision était due à de mauvaises performances d’entraînement.

Plus tard dimanche soir, le jeune homme de 23 ans a affirmé qu’il avait été « un bouc émissaire pendant longtemps » et que les affirmations de Ten Hag étaient « complètement fausses ».

Plus à venir.

