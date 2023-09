Jadon Sancho : la réintégration de Manchester United est un « rêve lointain » avec une sortie probable en janvier : rapport

Les espoirs de réintégration de Jadon Sancho à Manchester United sont un « rêve lointain » et une décision en janvier semble probable, selon les informations.

L’ailier a été exclu de l’équipe des Red Devils par le manager Erik ten Hag et s’entraîne seul depuis deux semaines.

La situation a plongé le doute sur l’avenir de l’ancienne star du Borussia Dortmund, et une source proche a déclaré au je papier qu’une résolution ne semble pas probable.

Jadon Sancho s’entraîne actuellement loin de la première équipe de Manchester United (Crédit image : Getty Images)

« C’est un grand joueur, cela ne disparaîtra pas, donc il aura des offres en janvier si nous en sommes là où nous en sommes actuellement – ​​le football en équipe première à United étant un rêve lointain », a déclaré la source.

« Mais les clubs doivent voir quelque chose qui les encouragerait à l’amener dans leur club. Le talent à lui seul ne lui permettra pas de rejoindre une autre équipe de haut niveau.

« Nous sommes conscients de ce à quoi tout cela ressemble pour lui, et plus United le laisse dans le froid, plus son attrait diminue. »

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, n’a pas été impressionné par l’attitude de Sancho (Crédit image : Getty Images)

United a signé Sancho pour 73 millions de livres sterling en juillet 2021 après un séjour impressionnant en Allemagne, mais il a eu du mal à avoir un impact à Old Trafford.

Le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2026, a marqué 12 buts en 82 matchs avec le club de Manchester.

Il a quitté le banc lors des trois premiers matchs de Premier League de cette saison, avant d’être abandonné par Ten Hag en raison de problèmes disciplinaires signalés.

Le je papierLe rapport indique que Sancho estime qu’il a été pointé du doigt et qu’il devrait pouvoir faire entendre ses sentiments, et qu’il hésite à reculer et à s’excuser.

La ponctualité et l’attitude seraient deux des principaux problèmes et les joueurs seniors ont encouragé Sancho à faire la paix avec Ten Hag car ils estiment que la situation a été disproportionnée.

Sancho est évalué à 39 millions de livres sterling par Marché de transfert et était lié à un déménagement en Arabie Saoudite pendant le mercato d’été.

