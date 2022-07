Jadon Sancho joue le match nul de Manchester United avec Aston Villa lors d’un match amical de pré-saison

L’ailier Jadon Sancho a continué sa forme de buteur mais Manchester United a laissé échapper un avantage de deux buts pour terminer sa tournée de pré-saison en Asie et en Australie avec un match nul 2-2 contre Aston Villa samedi.

United, vêtu de son maillot extérieur blanc, a montré son nouveau flair offensif dans une première mi-temps dominante, mais a concédé une tête à Calum Chambers de Villa dans les dernières secondes dans des conditions difficiles au stade Optus de Perth marqué par un terrain détrempé.

Sous la direction du nouvel entraîneur Erik ten Hag, United a conclu sa tournée avec le joueur national anglais Sancho qui s’est démarqué pour marquer son troisième but en quatre matches amicaux.

Ils avaient déjà remporté des victoires convaincantes contre Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace avant leur match d’ouverture en Premier League contre Brighton le 7 août.

A LIRE AUSSI | Kylian Mbappe marque alors que le PSG dépasse les Urawa Reds lors d’un match amical de pré-saison

La Villa de Steven Gerrard, qui a terminé 14e de la Premier League la saison dernière, a eu du mal à égaler l’énergie de United tôt avant de revenir dans la compétition pour terminer sans défaite dans sa campagne de pré-saison.

Le match d’ouverture de Villa en Premier League aura lieu contre Bournemouth le 6 août.

Après de fortes pluies et des orages qui ont frappé Perth plus tôt dans la journée, on craignait que le match ne soit annulé en raison d’un terrain gorgé d’eau, mais le concours s’est déroulé comme prévu.

Le skipper assiégé Harry Maguire, qui a écopé des moqueries des fans à Melbourne la semaine dernière rappelant la réaction négative qu’il a reçue la saison dernière, a eu une réponse en sourdine de la foule presque pleine de 58 228 personnes.

Il était dans l’action dès le début avec une superbe tête qui a été brillamment sauvée par le gardien Emiliano Martinez, qui était en état de siège.

L’Argentin était impuissant à la 24e minute lorsque Sancho, 22 ans, a puissamment frappé la volée après que Luke Shaw et Marcus Rashford se soient bien combinés sur le côté gauche.

Au milieu d’une pluie torrentielle juste avant la mi-temps, Sancho a continué à menacer avec un centre méchant frappant Matty Cash de Villa pour un but contre son camp.

Ten Hag a résisté à faire des changements à la mi-temps, mais la décision de Gerrard de faire appel à l’ailier Leon Bailey s’est avérée inspirée par le Jamaïcain qui a réussi un tir à longue distance pour ramener Villa dans le concours.

Le rapide Bailey a menacé d’égaliser contre un nouveau look United – après que Ten Hag ait sonné les changements à la 68e minute – mais c’est Chambers qui est intervenu à la mort.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici