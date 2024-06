Jadon Sancho, inadapté de Manchester United, a rendu un hommage sincère à une « légende » qui l’a pris sous son aile au cours de sa carrière de joueur professionnel.

Jadon Sancho devrait revenir à Old Trafford cet été après la fin de son prêt de six mois avec le club allemand du Borussia Dortmund.

L’ailier de Manchester United, âgé de 24 ans, a démissionné pour le Borussia Dortmund lors du mercato de janvier après avoir été exclu de la première équipe des Red Devils.

Sancho, qui est sous contrat avec Dortmund jusqu’au 30 juin, s’était brouillé avec Erik ten Hag en septembre dernier après que l’entraîneur de United l’ait publiquement critiqué.

Erik ten Hag avait révélé pourquoi Sancho n’était pas inclus dans son équipe pour la défaite 3-1 de United en Premier League contre Arsenal aux Emirats.

Sancho n’a pas perdu de temps pour riposter sur les réseaux sociaux et le prêté de United a ensuite été exclu de l’équipe première de United.

L’ancien international anglais a reçu une bouée de sauvetage lors du mercato de janvier après que Dortmund ait conclu un accord de prêt avec United.

Sancho rend hommage à son ancien coéquipier

Jadon Sancho a parfois impressionné lors de son prêt au Borussia Dortmund, l’ailier de Manchester United marquant trois fois en 24 apparitions pour le club.

L’ancien ailier des Three Lions, qui n’a disputé que trois matches avec United la saison dernière, a joué un rôle clé dans la course de Dortmund à la finale de la Ligue des champions.

Cependant, Sancho n’a pas réussi à se démarquer lors de la finale de la Ligue des champions et Dortmund a subi une défaite 2-0 contre le Real Madrid à Wembley plus tôt ce mois-ci.

Lors de son retour au Westfalenstadion, le marginal de United a retrouvé la légende de Dortmund Marco Reus.

Marco Reus, qui a joué aux côtés de Sancho lors de la première participation de l’Anglais au club, a quitté Dortmund cet été après une période de jeu illustre.

Sancho a pris Instagram et a publié un hommage sincère à l’Allemand de 35 ans et a admis qu’il « avait tellement appris » de lui sur le terrain et en dehors.

«Adieu à une légende du BVB [sic] et mon grand frère [Marco Reus] alors que vous commencez votre prochain chapitre, je veux juste vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi », a-t-il écrit.

« Vous m’avez pris sous votre aile et j’ai tellement appris de vous sur et en dehors du terrain.

«Je suis éternellement reconnaissant pour tout ce que vous m’avez appris et ce fut un honneur de jouer avec vous.

« Je vous souhaite, à vous et à votre famille, tout le meilleur pour l’avenir, à bientôt mon frère ! »

Sancho sur sa sortie de Dortmund

L’avenir à long terme de Sancho à Old Trafford reste incertain en raison de sa rupture avec le patron de United, Erik ten Hag, et de son refus de s’excuser auprès du Néerlandais.

On pense que United souhaite vendre Sancho, qui est sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2026, lors du mercato estival.

Sancho a rendu un hommage sincère au « club incroyable » de Dortmund après la défaite en finale de la Ligue des champions et a remercié les fans pour leur soutien à son retour.

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans un club aussi incroyable », a-t-il écrit dans une publication Instagram ce mois-ci.

« Je ne saurais trop vous remercier de m’avoir accueilli à nouveau comme vous l’avez tous fait lors de ces dernières [six] mois.

« Merci à Edin Terzic, Sebastian Kehl et Hans-Joachim Watzke d’avoir cru en moi et de m’avoir ramené.

« Enfin un merci spécial aux fans du BVB. Votre soutien est incroyable et je vous serai éternellement reconnaissant !

