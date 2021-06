Jadon Sancho à Manchester United, mais Erling Haaland semble prêt à rester

Jadon Sancho à Manchester United se rapproche, mais le Borussia Dortmund continue de négocier dur – le carnet d’initiés d’ESPN a le dernier. PLUS: L’avenir incertain de Riyad Mahrez et Raheem Sterling à Man City.

Aller à: Le mouvement Grealish de City pourrait être financé par Mahrez, la sortie de Sterling | Gundogan restera au milieu des intérêts du Barça | Dembele a dit : signer un accord ou partir | Le désir de Mourinho de Xhaka derrière la sortie d’Arsenal | Les stars de la Liga suscitent l’intérêt de la MLS | Wanda ne bouge pas pour le Real

Sancho à United progresse alors que Haaland semble prêt à rester

Manchester United est confiant de décrocher la cible principale Jadon Sancho cet été, mais il reste à craindre que le prix demandé par le Borussia Dortmund soit plus élevé que prévu, ont déclaré des sources à ESPN. Pendant ce temps, des sources ont ajouté le paquet de 350 millions d’euros qu’il faudrait pour débarquer le coéquipier de Sancho Erling Haaland signifie que l’attaquant devrait rester en Allemagne pour le moment.

United est en pourparlers avec les représentants de Sancho au sujet d’un déménagement à Old Trafford et les négociations jusqu’à présent ont été décrites comme « sans heurts » avec la majorité des obstacles, y compris les revendications salariales et les frais d’agent, surmontés il y a 12 mois.

Un accord l’été dernier s’est effondré parce que les deux clubs étaient trop éloignés l’un de l’autre dans leur évaluation du joueur de 21 ans et alors que Dortmund ne demande plus 120 millions d’euros, des sources ont déclaré à ESPN que leurs exigences étaient toujours plus élevées que prévu. Des sources ont déclaré que Dortmund recherchait environ 100 millions d’euros pour Sancho, les clubs étant séparés d’environ 20 millions d’euros dans leurs évaluations du joueur.

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Sancho a encore deux ans sur son contrat et bien que Dortmund soit ouvert au départ de l’ailier anglais après quatre saisons en Bundesliga, ils veulent le meilleur accord possible dans le but de faire face au coup financier causé par la pandémie de coronavirus et font pression pour le 100 millions d’euros, tandis que United cherche à réduire les frais autant que possible.

Malgré l’écart entre les évaluations, United reste convaincu qu’il peut être surmonté – plus que l’été dernier – bien qu’il s’appuiera sur la volonté de Dortmund d’accepter un accord basé sur des frais payés en plusieurs fois ainsi que des bonus liés aux performances de Sancho. en Premier League et en Ligue des Champions.

Tout transfert sera compliqué par l’implication de Sancho dans les championnats d’Europe avec l’Angleterre. Si l’équipe de Gareth Southgate atteignait la finale, Sancho ne serait libéré de ses fonctions internationales qu’après le 11 juillet. Dortmund, quant à lui, devrait commencer ses préparatifs de pré-saison en Suisse le 23 juillet.

Dortmund est convaincu que Haaland restera au club pour une autre saison, ont déclaré des sources à ESPN. Le BVB attend des frais de transfert dans la région de 180 millions d’euros et avec les frais d’agent, les salaires et les primes, un accord pour le joueur de 20 ans serait d’environ 350 millions d’euros.

Des rapports récents suggèrent que Chelsea étudie la possibilité de déménager pour Haaland, et le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a également un intérêt de longue date. Mais des sources ont ajouté que Haaland est heureux de rester en Allemagne pour une autre saison, puis d’envisager ses options, avec une clause de libération pour sa signature qui serait d’environ 70 millions d’euros l’année prochaine. — Rob Dawson et Stephan Uersfeld

Jadon Sancho à Manchester United continue de gronder. MARTIN ROSE/POOL/AFP via Getty Images

Grealish, Mahrez et Sterling à City ?

La poursuite par Manchester City du milieu de terrain d’Aston Villa Jack Grealish pourrait être financée par le départ d’au moins un attaquant de premier plan cet été, des sources affirmant à ESPN que Raheem Sterling et Riyad Mahrez font face à un avenir incertain à l’Etihad.

Sterling, 26 ans, a encore deux ans sur son contrat avec les champions de Premier League et n’est pas sur le point de signer un nouvel accord, selon des sources.

Mahrez, quant à lui, a frustré le manager Pep Guardiola avec son incohérence depuis son arrivée dans un transfert de 60 millions de livres sterling de Leicester en 2018. Bien que l’ailier algérien ait produit une performance victorieuse lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le mois dernier. , des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’était pas garanti que le joueur de 30 ans soit au club la saison prochaine.

Le défenseur central Aymeric Laporte étant également ouvert à un retour en Espagne après avoir perdu sa place dans l’équipe de Guardiola en raison du partenariat vainqueur de Ruben Dias et John Stones, City pourrait lever plus de 100 millions de livres sterling si Sterling, Mahrez et Laporte continuent cet été.

L’émergence de Phil Foden et la détermination de Guardiola à signer Grealish et Harry Kane ont laissé le manager de City se concentrer sur une refonte de ses options d’attaque la saison prochaine avec Mahrez et Sterling les plus vulnérables.

Le milieu de terrain anglais a signé un contrat de cinq ans à Villa Park en 2020, mais des sources ont déclaré que City était confiant de pouvoir conclure un accord pour le joueur de 25 ans. –Marc Ogden

jouer 1:07 Mark Ogden évalue la gamme empilée de talents offensifs que Man City aurait si Jack Grealish se joignait à nous.

Gundogan restera au milieu de l’intérêt du Barça

Manchester City n’a pas l’intention de laisser Ilkay Gundogan partir cet été, ont déclaré des sources à ESPN. Gundogan a encore deux ans sur son contrat au stade Etihad et bien qu’il n’y ait pas de pourparlers prévus pour discuter d’une prolongation, le milieu de terrain reste un élément clé de l’équipe de Pep Guardiola.

Gundogan aura 31 ans en octobre et des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’était pas dans la politique du club d’entamer des négociations de contrat avec des joueurs de son âge avec plus d’un an sur leurs contrats existants. Des sources ont ajouté que les géants espagnols de Barcelone sont l’un des clubs qui surveillent la situation de Gundogan, mais toute approche cet été devrait être rejetée.

L’international allemand a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund en 2016 et a remporté huit trophées majeurs au cours de ses cinq saisons complètes, dont trois titres de Premier League. Il a signé pour la dernière fois un nouveau contrat en 2019 qui le gardera au club jusqu’en 2023, date à laquelle il aura 32 ans.

Le milieu de terrain a marqué 17 buts en 46 apparitions la saison dernière alors que City a récupéré le titre de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions. – Rob Dawson

jouer 0:36 Sergio Aguero revêt l’uniforme de Barcelone pour la première fois au Camp Nou pour les médias.

Barcelone dit à Dembele: Inscrivez-vous ou partez

Barcelone dira à Ousmane Dembele de chercher un nouveau club s’il ne signe pas de prolongation de contrat au Camp Nou cet été, ont confirmé des sources à ESPN. L’international français n’a qu’un an pour courir selon ses conditions et le Barça ne veut pas courir le risque de le perdre pour rien en 2022.

Après qu’un déménagement à Manchester United se soit effondré lors de la fenêtre de transfert de l’été dernier, Dembele est resté sans blessure, faisant 44 apparitions pour l’équipe de Ronald Koeman.

Des sources expliquent que le Barça est satisfait de ses performances. Cependant, le club est également déçu par le manque d’urgence manifesté pour négocier un nouvel accord après être resté avec lui à cause de diverses blessures à long terme au cours de ses trois premières années au club. Dembele, 24 ans, a déclaré récemment qu’il n’était « pas pressé » de régler son avenir au Barça car il se concentre sur la préparation de l’Euro 2020 avec la France.

Le Barça reconnaît qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs avec le profil de Dembele dans l’équipe, mais pense également qu’Ansu Fati, qui a raté la majorité des blessures de la saison dernière, et Memphis Depay, qui devrait signer à Lyon, peuvent effectuer des tâches similaires en attaque.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club n’excluait pas non plus une autre signature offensive cet été, en particulier en cas de perte de Dembele, qui a rejoint le Borussia Dortmund pour 145 millions d’euros en 2017. — Sam Marsden et Moises Llorens

Ousmane Dembele a une décision à prendre à Barcelone. Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Le désir de Mourinho de Xhaka

L’un des facteurs clés du déménagement imminent de Granit Xhaka à Rome est le désir du milieu de terrain de jouer sous les ordres de Jose Mourinho, ont déclaré des sources à ESPN.

Arsenal est en pourparlers avancés avec l’équipe de Serie A pour laisser partir Xhaka pour un montant d’environ 16 millions de livres sterling alors que le manager Mikel Arteta cherche à lever des fonds pour reconstruire son équipe, ayant raté la qualification européenne pour la première fois en 26 ans.

Xhaka souhaite relever un nouveau défi après cinq saisons à l’Emirates Stadium au cours desquelles il a entretenu une relation mitigée avec les entraîneurs et les supporters. Des sources affirment que l’international suisse est enthousiasmé par la perspective de travailler avec Mourinho car il pense que sa discipline de position stricte conviendra à son jeu. Xhaka est devenu frustré par le manque de détails à cet égard sous Arsène Wenger et bien que les méthodes d’Unai Emery aient été plus axées sur ce domaine, il a fini par être déchu de son poste de capitaine à la suite d’une altercation houleuse avec des supporters lors de sa substitution contre Crystal Palace en octobre 2019.

Cependant, il est devenu un membre de confiance de l’équipe sous Arteta, dans la mesure où il faisait partie du groupe de direction d’Arsenal la saison dernière. Les méthodes d’entraînement d’Arteta sont largement respectées et son désir d’installer un cadre défensif plus rigide a aidé Xhaka à améliorer sa forme la saison dernière.

Mais la chance de travailler avec l’ancien patron de Tottenham, Jose Mourinho – même à un stade où il cherche à reconstruire sa propre réputation après une période de sécheresse dans sa carrière chargée de trophées – serait une raison importante pour laquelle il semble maintenant prêt à quitter les artilleurs. — James Olley

jouer 1:37 Gab Marcotti se tourne vers l’avenir en discutant de la nomination de Jose Mourinho en tant que prochain manager de la Roma.

Les stars de la Liga suscitent l’intérêt de la MLS

La New England Revolution de la Major League Soccer suit l’attaquant du Real Betis Juanmi, a déclaré ESPN, tandis que l’ailier de la Liga Cristian Tello a également suscité l’intérêt de plusieurs clubs de MLS.

Juanmi, 28 ans, a signé pour 8 millions d’euros pour le Betis en 2019 après avoir impressionné à la Real Sociedad, mais n’a marqué que trois buts en championnat en deux saisons au club. L’ancien international espagnol a raté la majeure partie de 2019-2020 avec un revers au talon qui l’a empêché de jouer pendant neuf mois. Il a un contrat jusqu’en 2024 et le Betis serait disposé à le transférer, ont indiqué des sources, pour libérer de l’espace dans l’équipe et sur leur masse salariale.

Le produit pour les jeunes de Barcelone Tello – qui a eu plus d’impact en Liga l’année dernière, marquant cinq buts – est également disponible avec seulement un an de contrat. Le Toronto FC a été l’un des clubs de la MLS à avoir posé des questions à son sujet plus tôt cette année, ont déclaré des sources à ESPN, bien que, comme pour New England Revolution, leurs trois places de joueur désigné soient actuellement pleines.

Le Betis cherche à s’appuyer sur une sixième place en Liga sous la direction de l’entraîneur Manuel Pellegrini. Ils aimeraient renforcer leur équipe en défense et en attaque après s’être qualifiés pour la Ligue Europa et ont déjà fait venir l’arrière droit Youssouf Sabaly sur un transfert gratuit de Bordeaux après une offre pour Hector Bellerin d’Arsenal – un fan du Betis d’enfance – était exclue pour des raisons financières. — Alex Kirkland et Rodri Faez

jouer 1:03 Sid Lowe est surpris par le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid mais le considère comme un choix sûr pour le club.

Le Real Madrid devrait jouer à l’extérieur malgré les rumeurs de Wanda

Le Real Madrid n’a pas demandé à utiliser le stade Wanda Metropolitano de l’Atletico Madrid au début de la saison prochaine alors que les travaux de construction se poursuivent au Bernabeu, ont déclaré des sources à ESPN.

Marca a rapporté mercredi que le Real avait « sondé » la possibilité de jouer ses premiers matchs à domicile de la campagne 2021-22 dans le stade de leurs rivaux locaux. Mais des sources ont déclaré qu’une solution plus probable était que le Real demande à la Liga de commencer la saison prochaine en jouant une série de matchs à l’extérieur, avant de retourner au Bernabeu en septembre avec une capacité considérablement réduite.

Le Real n’a plus joué à son domicile habituel depuis mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a forcé la Liga à faire une pause de trois mois, des matchs à huis clos se déroulant depuis au stade Alfredo di Stefano du complexe d’entraînement du Real Madrid City. . Cela a permis d’accélérer les travaux sur le Nouveau Bernabeu de 800 millions d’euros, qui devrait être terminé en 2022, mais il ne sera pas prêt à accueillir l’équipe lorsque la saison débutera en août.

Le gouvernement espagnol et la Liga n’ont pas encore précisé que de nombreux fans seront autorisés à y assister début 2021-2022, mais la capacité de 6 000 personnes de Di Stefano ne serait pas considérée comme un lieu acceptable avec des fans présents, ont déclaré des sources à ESPN, et même avec un retour retardé au Bernabeu, le Real Madrid s’attend à jouer initialement devant moins de supporters que les autres meilleures équipes de la Liga.

Un passage au Wanda Metropolitano a effectivement été exclu, bien que les dirigeants des deux clubs aient de bonnes relations – les présidents Florentino Perez et Enrique Cerezo ont été photographiés en train de déjeuner ensemble mercredi – et l’année dernière, Cerezo a déclaré que l’Atletico « serait au Real Madrid. disposition » s’ils devaient jouer au stade. — Alex Kirkland et Rodrigo Faez