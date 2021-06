Jadon Sancho à Man Utd: Pourquoi l’ailier du Borussia Dortmund est leur cible de transfert n ° 1 cet été | Actualités footballistiques

Jadon Sancho a dû se contenter d’un rôle périphérique à l’Euro 2020 jusqu’à présent, le sélectionneur anglais Gareth Southgate optant pour d’autres joueurs aux postes d’attaque lors de la phase de groupes.

Mais son tournoi calme ne dissuade pas Manchester United, qui a tenté de signer l’ailier du Borussia Dortmund l’été dernier et a maintenant conclu un accord de principe d’environ 73 millions de livres sterling pour l’emmener à Old Trafford.

On pourrait faire valoir que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a des besoins plus urgents dans d’autres domaines. De nombreux fans pourraient préférer un défenseur central. Mais Sancho est devenu l’un des jeunes joueurs les plus excitants au monde ces dernières années et il est facile de comprendre pourquoi United est si déterminé à enfin obtenir son homme.

La cohérence est la clé

La forme de Sancho a chuté au début de la saison dernière alors qu’il a enduré une course de 1 298 minutes sans marquer en Bundesliga après un été de spéculations intenses concernant son avenir.

Ce n’est qu’en seconde moitié de campagne qu’il a retrouvé son rythme, mais le record global du joueur de 21 ans en Allemagne reflète son extraordinaire régularité depuis sa percée à Dortmund.

En effet, Sancho a quand même réussi à terminer la saison dernière avec huit buts et 11 passes décisives en Bundesliga et son total combiné de 78 depuis le début de la campagne 2018/19 le place parmi les 10 meilleurs joueurs des ligues majeures européennes.

Sancho est en illustre compagnie dans cette liste et le fait qu’il soit au même niveau que Harry Kane de Tottenham, le meilleur buteur et créateur de la Premier League la saison dernière, souligne à quel point il a été efficace.

C’est d’autant plus impressionnant, bien sûr, compte tenu de son âge.

Aucun autre joueur de 21 ans en Europe ne peut égaler la production de Sancho au cours des trois dernières années et il convient également de noter que six des neuf autres joueurs du top 10 pour les buts et les passes décisives au cours de cette période sont âgés de 30 ans ou plus.

Contrairement à eux, Sancho n’est même pas proche de son âge avancé et Manchester United peut être sûr qu’avec les bons conseils des entraîneurs qui l’entourent, ce talent déjà de classe mondiale deviendra encore meilleur dans les années à venir.

Avantage créatif sur Greenwood

Image:

Sancho a rejoint le Borussia Dortmund depuis Manchester City en 2017



La poursuite de Sancho par Manchester United a intrigué certains spectateurs étant donné que le club a déjà Mason Greenwood dans sa position privilégiée sur le côté droit de leur attaque.

Greenwood, deux ans plus jeune que Sancho à 19 ans, a connu une excellente saison pour l’équipe de Solskjaer la saison dernière, marquant huit buts lors de ses 14 derniers matchs et faisant 52 apparitions dans toutes les compétitions. Il a sans aucun doute un grand avenir à Old Trafford.

Mais s’il existe des similitudes entre les deux joueurs en termes de vitesse, d’accélération et de capacité de finition, il est également vrai que Sancho offre des attributs que l’adolescent n’a pas.

Plus important encore, il y a sa créativité.

Les buts de Sancho distraient parfois de ceux qu’il a mis en place, mais il est autant un créateur qu’un buteur.

La saison dernière, il s’est classé parmi les cinq meilleurs joueurs de Bundesliga pour les passes décisives, les occasions créées et les grandes chances créées, tandis que seuls Joshua Kimmich du Bayern Munich et son coéquipier de Dortmund Raphael Guerreiro ont complété plus de ballons.

Les chiffres de Greenwood sont pâles par rapport à ceux de Sancho à cet égard et le record global de Sancho pour les passes décisives au cours des trois dernières saisons est encore plus impressionnant.

Remarquablement, seuls Thomas Muller du Bayern et Lionel Messi de Barcelone ont enregistré plus de passes décisives que lui dans les ligues majeures européennes au cours de cette période. Sancho en a accumulé sept de plus que Kevin De Bruyne de Manchester City.

Sancho possède une capacité de dribble exceptionnelle – un autre domaine dans lequel il a un avantage sur Greenwood – mais surtout, il a également le sang-froid et l’intelligence pour prendre les bonnes décisions lorsqu’il s’agit de sa passe finale.

Muller, son rival en Bundesliga, l’a parfaitement articulé l’an dernier. « Il parvient à créer des situations dangereuses avec sa technique, sa vitesse, ses dribbles », a déclaré l’attaquant du Bayern.

« Il y a d’autres dribbleurs avec des qualités similaires en Bundesliga, mais ils n’ont pas cette prise de décision exceptionnelle. »

Le facteur polyvalence

Image:

Jadon Sancho a brillé depuis sa percée au Borussia Dortmund



Sports aériens L’expert Jamie Carragher a insisté sur le fait que Sancho pourrait étouffer le développement de Greenwood sur Football du lundi soir en mai et ces préoccupations sont certainement valables.

Mais il peut aussi y avoir des façons dont ils peuvent travailler ensemble. En effet, alors que le rôle préféré de Sancho est sur le flanc droit, il est à l’aise pour jouer à peu près partout sur la ligne de front.

Dans certains matchs du Borussia Dortmund, il a même été déployé dans des zones d’aile arrière.

Cette polyvalence peut permettre à Solskjaer de reconfigurer son attaque sans sacrifier Greenwood, et le style de jeu de Sancho peut même aider l’adolescent à prospérer en tant qu’attaquant central.

C’est dans cette position, après tout, que Solskjaer voit Greenwood jouer à long terme et l’arrivée de Sancho à Old Trafford pourrait signifier qu’il partage le rôle avec Edinson Cavani la saison prochaine.

Greenwood, comme son coéquipier de Manchester United Marcus Rashford, est le plus dangereux lorsqu’il court derrière les défenses adverses et qui de mieux que Sancho pour trouver ces pistes ?

Sancho a la vision et la qualité technique pour voir et exécuter des passes défensives et les statistiques le prouvent. En Bundesliga au cours des trois dernières saisons, aucun joueur n’a tenté plus de ballons tandis que seulement deux joueurs, Kimmich et Jean-Paul Boetius de Mayence, en ont complété davantage.

La hiérarchie de Manchester United aura noté à quel point la capacité de passe de Sancho, en plus de ses nombreuses autres qualités, pourrait compléter les joueurs offensifs que le club a déjà à sa disposition. Il augmentera la compétition pour les places dans leur attaque, mais Greenwood pourrait en fait en bénéficier plus que quiconque.