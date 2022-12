“J’admire Messi et je le respecte beaucoup”

L’as du tennis Novak Djokovic a qualifié Lionel Messi de modèle et a déclaré qu’il admirait le capitaine argentin et le respectait beaucoup après avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Comme cité dans le monde du tennis aux États-Unis, Djokovic a déclaré qu’il était présent à la finale et qu’il a en outre été témoin d’une finition exceptionnelle. Il a salué Messi comme le modèle pour les enfants qui cherchent à jouer au football et à y faire carrière.

“J’ai vraiment eu de la chance d’être là présent. Pour beaucoup de gens, c’est la meilleure finale de Coupe du monde de tous les temps. Quelle finition exceptionnelle, la façon dont ils l’ont gagné, la façon dont ils ont été accueillis à la maison

A LIRE AUSSI | Le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Angel Di Maria, reconsidérera sa retraite en Argentine

“En tant que fan de sport, en tant que fan de football, j’admire bien sûr Messi et je le respecte beaucoup. Je pense que la plupart du monde est satisfait de sa réussite et de ce qu’il a réussi à faire. Lui étant humble, un gars terre à terre, pas emporté par le succès

“Toutes ces années sont pour moi un excellent exemple pour tous les enfants qui l’admirent, ils veulent être comme lui”, a déclaré Djokovic.

Djokovic avait également sur Instagram, félicitant le Qatar d’être l’hôte de l’événement et a également adressé ses vœux à l’Argentine pour avoir remporté le trophée.

“Félicitations au Qatar pour l’organisation très réussie de la Coupe du Monde de la FIFA. Ce fut un honneur et un privilège d’être présent au match final qui a été l’un des meilleurs matchs de football que j’aie jamais vu. Merci pour cette expérience spectaculaire! Felicidades Argentina”, a posté Djokovic.

A LIRE AUSSI | Novak Djokovic espère un accueil chaleureux lors du retour de l’Open d’Australie

L’Argentine et la France se sont affrontées dans l’une des finales les plus excitantes et les plus mordantes du tournoi. Après un match serré qui s’est terminé 3-3 à la fin des prolongations, il a finalement atterri aux tirs au but où l’Argentine a battu la France.

Messi était au sommet de son art en finale alors que le joueur de 35 ans a marqué un doublé et a également converti son penalty lors de la fusillade. Après la victoire, il a reçu le Ballon d’or pour être le meilleur joueur du tournoi alors qu’il a fait ses adieux au Qatar avec sept buts et trois passes décisives à son actif.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici