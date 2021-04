L’agent libre Jadeveon Clowney tient à montrer qu’il est toujours un joueur d’élite après avoir signé un contrat d’un an avec les Browns de Cleveland

Jadeveon Clowney, ancien premier choix au classement général, a signé un contrat d’un an de 10 millions de dollars avec les Cleveland Browns.

Clowney, qui était le premier choix au classement général du repêchage de la NFL 2014, se joindra à ses collègues anciens meilleurs sélections globales Myles Garrett (2017) et Baker Mayfield (2018) chez les Browns.

« Je veux juste montrer que je suis toujours un joueur d’élite », a déclaré Clowney aux journalistes après l’annonce de l’accord. « Prouvez que je peux encore dominer. Je vais voir cette saison. »

« Nous sommes ravis d’ajouter Jadeveon à notre ligne défensive », a déclaré l’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski.

« C’est une force disruptive qui nous aidera contre la course et la passe. Nous avons pu faire de beaux ajouts à notre défense tout au long du jeu libre et nous avons hâte de nous mettre au travail, afin de pouvoir améliorer notre équipe. »

Le joueur de 28 ans a refusé une offre pluriannuelle des Browns l’année dernière, préférant signer pour une saison avec le Tennessee.

Clowney n’a disputé que huit matchs pour les Titans avant qu’une blessure au genou ne mette fin à sa saison en novembre et affiche les pires chiffres de sa carrière depuis qu’il était recrue: 19 plaqués, aucun sac et un échappé forcé.

« Jadeveon a eu une carrière très productive depuis 2014. Nous aimons son style de jeu implacable », a déclaré le directeur général des Browns, Andrew Berry.

« Il est l’un des joueurs les plus perturbateurs du jeu et nous pensons qu’il va ajouter un élément de robustesse le long de notre ligne défensive et s’associera bien avec beaucoup de joueurs que nous avons déjà sur la liste.

« L’autre chose que nous aimons chez Jadeveon est sa polyvalence, sa capacité à jouer sur tout le front et à avoir un impact sur le jeu quel que soit son alignement. »

Clowney rejoindra également le nouveau passeur de passes Takk McKinley, qui a signé un contrat d’un an d’une valeur de 4,25 millions de dollars le mois dernier.

