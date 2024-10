Jaden Ivey des Pistons s’épanouit malgré les difficultés de l’équipe

Les Detroit Pistons ont commencé la saison 2024-25 avec un début difficile, avec une fiche de 0-2 et un calendrier difficile à venir. Les améliorations défensives restent insaisissables, en particulier parmi les centres, et l’offensive s’appuie trop sur Cade Cunningham, ce qui les rend vulnérables aux adversaires. Cependant, malgré ces problèmes, Jaden Ivey apparaît comme un point positif, affichant un style de jeu plus confiant et plus efficace que la saison dernière.

En chiffres

Jaden Ivey a tiré à 40 % à trois points lors des deux premiers matchs.

Les Pistons ont connu des difficultés défensives, notamment en position centrale, contribuant à leur fiche de 0-2.

Oui, mais

Bien que le développement offensif d’Ivey soit prometteur, il reste un handicap en défense, se faisant souvent battre au point d’attaque et ne parvenant pas à naviguer efficacement sur les écrans, ce qui affecte les performances de l’équipe.

État des lieux

L’incohérence défensive des Pistons a conduit à des jeux offensifs prévisibles.

Malgré les défaites, Ivey montre des améliorations significatives en termes de tir et de confiance sur le terrain.

Quelle est la prochaine étape

Alors que les Pistons font face à des affrontements plus difficiles, il sera crucial de continuer à se concentrer sur le développement des compétences défensives d’Ivey, tout en maintenant l’élan offensif pour éviter de nouvelles pertes.

Conclusion

Le succès futur des Pistons dépend de la capacité d’Ivey à évoluer défensivement et à s’appuyer sur sa croissance offensive prometteuse, car l’équipe a besoin d’un effort plus complet pour surmonter les difficultés du début de saison.