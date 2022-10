Jaden Harmon et St. Charles North remportent une septième victoire consécutive, devançant Glenbard North – Shaw Local

CAROL STREAM – Jaden Harmon a voulu faire taire les critiques.

Le demi défensif junior de St. Charles North est entré dans le match de vendredi soir contre Glenbard North avec une omission flagrante dans son curriculum vitae – aucune interception.

Arborant un grand sourire, Harmon a déclaré que ses coéquipiers commençaient à lui faire part de l’oubli.

“Je n’avais pas de choix pour ce (match), même si j’avais eu des occasions auparavant, mais je ne les ai tout simplement pas eues”, a déclaré Harmon. “En entrant là-dedans, j’avais besoin d’un choix parce que mes coéquipiers lui demandent d’obtenir un choix.”

Harmon a presque doublé son plaisir vendredi à Glenbard North.

Menés par une forte attaque précipitée, un gros jeu via le jeu de passes et un effort défensif solide, les North Stars ont remporté leur septième match consécutif avec un triomphe professionnel de 14-7 sur les Panthers.

Harmon a arrêté une menace potentielle de marquer avec une interception dans la zone des buts avec 6:29 à faire au troisième quart. Il a réussi une interception au milieu de terrain au début du quatrième quart, mais le jeu a été annulé en raison d’une pénalité pour rudesse du passeur contre les North Stars (7-1, 6-0 DuKane Conference).

Même ainsi, Harmon était satisfait de sa seule interception, qu’il a renvoyée sur 12 mètres.

“C’était bon”, a déclaré Harmon. « Le premier me convenait. J’étais très excité à l’idée de faire un choix. Notre défensive est vraiment spéciale, et c’est formidable d’en faire partie.

Et d’être un contributeur important à la défense, dans le cas d’Harmon.

Les Panthers (3-5, 2-4) ont vu leurs chances en séries s’amenuiser grâce à une défensive opportuniste de St. Charles North et à la course acharnée de Drew Surges pour clôturer le dernier entraînement du match.

La défensive des North Stars a égalé son succès de la semaine dernière 38-7 contre son rival St. Charles East. Le seul jeu de buteur des Panthers est survenu sur une course de 15 verges du quart-arrière à tout faire Justin Bland au premier quart.

“Jaden Harmon est un junior qui s’est mis en avant, a gardé la tête froide et a montré ce qu’il peut faire là-bas”, a déclaré l’entraîneur de St. Charles North, Rob Pomazak. « Les enfants jouent extrêmement fort en défense. Ils sont assidus dans leur préparation et veulent apprendre.

Les North Stars ont eu un quatrième arrêt clé pour mettre fin à un potentiel buteur des Panthers avec sept minutes à jouer dans le temps réglementaire sur leur propre ligne de 33 verges. À partir de ce moment, Surged a mis l’offensive sur son dos, portant le ballon 13 fois de suite avant de céder la place au quart-arrière Ethan Plumb mettant fin au match via Victory Formation pour finaliser le trajet de 14 jeux et 7 minutes.

À ce stade, Pomazak s’est habitué à regarder Surges effectuer des efforts de super-héros sur le gril. Mais Pomazak a admis que la dernière performance de Surges – une démonstration de précipitation sur le disque final qui n’incluait pas une course de plus de 8 mètres – était un moyen impressionnant de sceller une victoire.

“Il fait 30 degrés à l’extérieur, il pleut et le ballon était glissant, alors nous voulions glacer le temps si nous le pouvions”, a déclaré Pomazak. «Nos entraîneurs ont fait un excellent ajustement à la mi-temps et cela a fonctionné. Vous avez un grand porteur de ballon comme Drew, un vrai joueur de type calibre tout-état. Il a juste pris le relais à partir de là, mais toute la ligne et les bouts serrés ont fait un travail incroyable de poussée. Nous avons déplacé les chaînes.

Les surges ont fait de gros jeux tout au long du match. Il a marqué sur une course de touché de 37 verges lors du premier jeu de mêlée au troisième quart pour donner aux North Stars une avance de 14-7. L’entraînement a commencé par une récupération réussie du coup de pied des North Stars pour ouvrir la mi-temps.

Mais la solide course de Surges sur le dernier disque était encore plus impressionnante, le conduisant même à renoncer à un touché. Le porteur de ballon senior a franchi la ligne pour un touché apparent de 5 verges. Mais il a choisi de glisser avant de marquer un touché pour laisser le chronomètre tourner lors de sa 13e tentative de course consécutive, car il a été appelé à la ligne de 1 mètre pour mettre en place la formation de victoire de Plumb à genoux. Zachary Priami a capté un touché de 65 verges de Plumb pour le premier touché des North Stars au premier quart.

“J’ai regardé l’horloge pendant tout le quatrième quart et je voulais faire tourner l’horloge et sécuriser le match”, a déclaré Surges. «Je voulais ce deuxième (touché) mais je connaissais la situation, j’ai vu la zone des buts mais je voulais gagner plus que leur donner une chance de descendre et de marquer. C’était un bon jeu. C’était une belle victoire dans l’adversité qui nous aidera dans les séries éliminatoires dans un match serré. Nous sommes sortis en tirant en deuxième mi-temps. Je dois créditer ma ligne offensive pour avoir ouvert ces gros trous.