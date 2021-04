6-6-6nb-6-2-6-4. Cela fait 37 courses. Sir Ravindra Jadeja a déchaîné le monstre pris au piège dans sa batte alors qu’il affrontait le 20e, battu par le détenteur de Purple Cap et le meneur des Royal Challengers Bangalore Harshal Patel au stade de Wankhede dimanche. Jadeja a fracassé 36 points (+ 1 pas de balle) en 6 balles pour égaler le record du plus grand nombre de points marqués en un seul passage de l’histoire de l’IPL, fumant Patel pendant 5 maximums qui ont propulsé le total de CSK à 191/4 en 20 overs. Le gaucher est resté invaincu à 62 sur 28 alors que les joueurs de champ de RCB étaient de simples spectateurs aux feux d’artifice de Jadeja. Quant à Patel, le quilleur avec le plus de guichets en IPL 2021 jusqu’à présent, a fini par fuir 51 courses dans ses 4 overs après avoir scalpé 3 dans ses 3 premiers.

En regardant la magie se dérouler sous leurs yeux, les fans d’IPL se sont réunis sur le site de micro-blogging Twitter pour laisser tomber des mèmes en appréciant Jadeja tout en faisant des fouilles à Patel.

Harshal: Je suis le détenteur de la casquette violette Jadeja: Je suis daltonien – Sagar (@sagarcasm) 25 avril 2021

6,6,6 + Nb, 6,2,6,4 par Jadeja à la 20e contre le porte-casquette violet – 37 points – le game changer. – Johns. (@CricCrazyJohns) 25 avril 2021

Jadeja a rappelé à RCB ses 10 dernières années – Gabbbar (@GabbbarSingh) 25 avril 2021

Frapper le porte-casquette violet à 37 courses. Juste les affaires de Monsieur Sir. # IPL2021– × Kettavan Memes × (@Kettavan__Memes) 25 avril 2021

Auparavant, les Super Kings de Chennai avaient pris un bon départ alors que les ouvreurs Ruturaj Gaikwad (33) et Faf du Plessis (50) avaient rassemblé 74 manches pour la tribune d’ouverture. Suresh Raina a joué un camée dans son 24 off 18 qui comprenait trois maximums.

