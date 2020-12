La chanteuse de Little Mix, Jade Thirlwall, s’est sentie nostalgique lorsque le nouveau film du groupe sort en salles.

LM5 The Tour Film est maintenant dans les cinémas ouverts pour voir et cela a conduit Jade, 27 ans, à devenir plutôt réfléchie.

S’adressant à Instragram, Jade a partagé un certain nombre d’images et de vidéos de la tournée et avait un message émotionnel dans la légende.

Partageant les clichés et les images des concerts, Jade a écrit: « Se sentir en tout genre nostalgique parce que LM5 LE FILM DE LA TOURNÉE EST AU CINÉMA [crying emoji, popcorn emoji, black heart emoji] Qui est allé le voir? Et qui y va? «

Malgré le message demandé, de nombreux fans ont dû répondre négativement car en raison des restrictions avec Covid-19, ils sont actuellement confrontés à des problèmes pour assister aux projections de cinéma.

Une personne a écrit dans la section des commentaires: « les cinémas sont fermés près de moi, faisant rage :(« .

Un autre adepte a écrit: « Je ne peux pas aller * pleure en teir 3 * [crying emoji] ».

Pendant ce temps, un fan avait réussi à voir le film, en écrivant: « Je l’ai déjà vu et c’était la meilleure chose de ma vie ».

Ailleurs, un fan de Jade a noté: « J’aurais aimé pouvoir y aller mais les cinémas sont fermés ».

Enfin, un autre utilisateur d’Instagram a commenté: « Girly Corona est la seule à pouvoir aller la voir ».







(Image: jadethirlwall / Instagram)



La sortie du film intervient au milieu d’une période de changement pour Little Mix alors que le membre du groupe Jesy Nelson a pris une période de congé pour des raisons de santé.

Un porte-parole du groupe a confirmé son départ temporaire dans un communiqué.

Ils ont partagé: «Jesy a prolongé son congé de Little Mix pour des raisons médicales privées.

« Nous ne publierons aucun autre commentaire pour le moment et demanderons aux médias de respecter sa vie privée pour le moment. »







(Image: jesynelson / Instagram)









(Image: Getty Images Europe)



Avec le départ de Jesy, les autres membres du groupe de filles – Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade – ont toujours fait des apparitions publiques.

Ils sont récemment apparus en trio pour la grande finale de l’émission de talent de leur groupe pop Little Mix: The Search sur BBC One.

Nous souhaitons à Jesy tout le meilleur et être de retour avec le reste des filles bientôt!

