Jade Thirlwall a affirmé avoir été rejetée par Lewis Capaldi après l’avoir fait bouger.

La chanteuse de Little Mix, 28 ans, a déclaré qu’elle s’était glissée dans les DM de Lewis sur Twitter pour voir s’il ferait du karaoké avec elle, mais il l’a ignorée.

Elle est maintenant aimée avec la chanteuse de Rizzle Kicks Jordan Stephens, mais sa vie romantique n’a pas toujours été aussi heureuse.

S’exprimant sur Chicken Shop Date, Jade a révélé: «J’ai traversé une phase d’essayer de glisser dans beaucoup de DM.

« Et littéralement, je n'avais pas réalisé la quantité de tarte qu'une personne pouvait recevoir, j'adore la tarte mais pas d'une manière romantique. »















(Image: Getty Images pour dcp)



Jade a ajouté: « J’ai envoyé un DM à Lewis Capaldi une fois pour voir s’il voulait aller au karaoké avec nous – et il n’a tout simplement pas répondu. »

« J’ai essayé de me glisser dans le sien [AJ Tracey’s] Les DM aussi, ont pris pied, n’ont littéralement pas répondu », a-t-elle poursuivi.

Elle a été liée pour la première fois à Jordan, 28 ans, en mai de l'année dernière.







(Image: Instagram)



Le couple s’est rapproché pendant le verrouillage et vit maintenant ensemble.

Pendant le spectacle, elle a fait une blague grossière sur la chanson la plus célèbre de Rizzle Kicks Down with the Trumpets.

Jade a dit: « Je suis très en bas avec sa trompette. »







(Image: littlemix / Instagram)



Dans une autre interview récente, Jade a été interrogé sur l’avenir de Little Mix après que Jesy Nelson ait quitté le groupe.

S’adressant à Hit’s Ash London, elle a déclaré: « Vous savez, à l’avenir, nous pourrions finir par faire nos propres bêtises – mais Little Mix ne mourra littéralement jamais.

« Nous avons toujours dit cela – nous sommes comme, nous avons toujours besoin de Little Mix. »