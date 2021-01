Hollywood est arrivé dans la tente Bake Off – et non, nous ne parlons pas de Paul.

L’actrice Daisy Ridley, 28 ans, qui joue Rey dans la franchise de films à succès Star Wars, participe cette année à The Great Celebrity Bake Off pour Stand Up To Cancer.

Daisy, originaire de Londres, a connu la gloire en jouant Rey dans le film de 2015, Star Wars: Episode VII – Le réveil de la force.

Alors elle essaiera d’impressionner les juges Paul Hollywood, 54 ans, et Prue Leith, 80 ans, et l’hôte Matt Lucas, 46 ans, avec un Leia, désolé, couche, gâteau. Ou en a-t-elle exagéré avec le bicarbonate, Yoda?

Une vingtaine de célébrités étaient impliquées dans la guerre des étoiles sous la tente de la série Channel 4, qui a déjà été filmée mais ne sera diffusée qu’en mars.







Une source a déclaré que Daisy était prête à prendre des risques, abandonnant à un moment donné les projets de glaçage pour utiliser une garniture au chocolat à la place.

Ils ont dit: «Elle tremble en essayant de finir à temps. La pression de la tente peut même troubler un Jedi.

Stand Up To Cancer a levé 62 millions de livres sterling pour Cancer Research UK depuis 2012.







Avec Daisy, les autres candidats sont James McAvoy, Kelly Holmes, John Bishop, Stacey Dooley, Tom Allen, David Baddiel, Jade Thirlwall, KSI, Ade Adepitan, Philippa Perry, Nick Grimshaw, Rob Beckett, Alexandra Burke, Anneka Rice, Reece Shearsmith, Dizzee Rascal, Anne-Marie, Nadine Coyle et Katherine Ryan.

Chaque épisode verra quatre célébrités s’affronter sur trois défis – la signature, la technique et le showstopper – montrer leurs prouesses en pâtisserie dans le but de se voir attribuer le tablier Star Baker tant convoité.

Et comme pour la série normale, dans la tente Bake Off, Prue Leith et Paul Hollywood jugeront méticuleusement chaque cuisson pendant que l’animateur Matt Lucas est sur place, gardant le temps et le moral.







La série vient en aide à Stand Up To Cancer, une campagne nationale de collecte de fonds conjointe de Cancer Research UK et Channel 4 qui rassemble le Royaume-Uni pour accélérer les progrès de la recherche vitale.

L’émission commence plus tard au printemps sur Channel 4. La force soit avec vous, les gars.

