Jade Thirlwall de Little Mix pose en maillot de bain string et montre un tatouage rarement vu dans des photos de vacances invisibles

Jade Thirlwall de LITTLE Mix a posé en maillot de bain string et a révélé son tatouage rarement vu sur des photos de vacances inédites.

La chanteuse a posé dans son appartement de vacances et a flashé sa cage thoracique pour montrer l’encrage élégant.

Elle a écrit sur Instagram : « Je me suis promis qu’en 2022, je publierais plus en temps réel, mais ici, je montre mes holibobs 3 semaines après le nouvel an, même moi, j’en profite »

Un fan a immédiatement repéré le tatouage et a dit : « est-ce un nouveau tatouage ?! ”

Cependant, Jade, 29 ans, a une gamme d’œuvres d’art sur tout son corps.

Elle a un tatouage dans le dos qui va de la nuque à la hanche et qui dit « N’importe qui peut réaliser ses rêves s’il en a le courage » en arabe.

Elle a un tatouage de style henné sur son pied droit et un tatouage en forme de cœur sur sa cheville gauche.

Sur le dos de son mollet gauche, elle arbore un tatouage hommage à Little Mix.

Jade est partie en vacances avec la star de Rizzle Kicks, Jordan Stephens, et a précédemment révélé que son petit ami musicien avait contribué à transformer sa vie pour le mieux.





Elle a dit qu’il lui avait appris à surmonter son anxiété paralysante depuis qu’ils avaient commencé à sortir ensemble en 2020.

Jade a expliqué: « Quelque chose que Jordan m’a appris, chaque fois que je me sens anxieux ou que mon auto-saboteur sort, Jordan est toujours comme, ‘Pense juste à Little Jade, et regarde ce que tu as accompli.’

Jade de South Shields, a ajouté: «Cela m’est toujours resté.

« J’ai des mots d’affirmation dans ma chambre et l’un d’eux dit : ‘Little Jade est vraiment fière de toi’.

« Chaque fois que j’ai envie de merde, ça me fait vraiment passer. »

Sur la façon dont Jordan a changé ses perceptions, Jade a ajouté: «J’ai l’impression que vous lisez tous les livres d’auto-assistance, vous suivez une thérapie, vous parlez aux gens mais parfois vous vous oubliez.

« Vous oubliez qu’il y avait une petite version de vous-même et s’ils regardaient ce que vous avez fait de votre vie maintenant, ils diraient: » Oh mon Dieu, je n’aurais jamais pensé que je pourrais y parvenir « . »

Jade avait précédemment révélé qu’elle s’était tournée vers la thérapie dans le but de surmonter ses nerfs sur scène avec ses camarades de groupe Leigh Anne Pinnock et Perrie Edwards.

Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock se produisent après avoir annoncé leur rupture avec le groupe[/caption]