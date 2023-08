Jade remet en question son amour pour Chris dans « L’amour pendant le confinement »

Le week-end est presque là et nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de L’amour pendant le confinement.

Nous avons un aperçu exclusif du nouvel épisode de vendredi de L’amour pendant le confinement pour votre plus grand plaisir et il semblerait qu’un de nos couples soit en danger ! Dans le clip ci-dessous, Jade fait du shopping avec son amie et finit par avouer ses craintes d’avoir pris la mauvaise décision en ce qui concerne sa vie amoureuse.

Découvrez le clip ci-dessous:

Chut. C’est une chose d’avoir des doutes sur votre relation, mais Jade ne fait pas du tout confiance à Chris financièrement. Que pensez-vous de la suggestion selon laquelle elle commencerait à cacher de l’argent au cas où les choses tourneraient mal ? Que ferais-tu si tu étais Jade ?

Voici à quoi s’attendre de l’épisode :

Raneka le perd lorsque la libération d’Asonta est menacée. Latisha est choquée par une rumeur inquiétante concernant son mariage. EB espionne Britney. Savannah est abandonnée. Jade doute de son mari. Andy a du mal à convaincre la fille de Brittney.

Ce spectacle est BEAUCOUP ! Pensez-vous que Jade et Chris seront capables de faire fonctionner les choses ? Ou est-ce un accident de train en préparation ?

Le tout nouvel épisode de L’amour pendant le confinement diffusé le vendredi 25 août à 21 h HNE sur WeTV.

Allez-vous regarder ?