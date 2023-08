Jade Goody aurait gagné Strictly si elle en avait eu la chance, maintenant son fils Bobby peut le faire pour elle, dit le veuf Jack Tweed

AVEC Strictly Come Dancing dans quelques semaines à peine, Bobby Brazier d’EastEnders s’est imposé comme le favori des bookmakers.

Avec sa beauté enfantine et son charme terre-à-terre, le fils aîné de la défunte star de télé-réalité Jade Goody a plus qu’une chance de gagner le concours de danse, qui commence le mois prochain.

Getty

Bobby Brazier d’EastEnders est le favori des bookmakers pour Strictly Come Dancing de cette année[/caption] Fourni

Bobby est le fils de la légende de la télévision décédée Jade Goody[/caption]

Et personne ne soutiendrait Bobby, 20 ans – Freddie Slater dans le feuilleton – plus que sa fière maman, dit son veuf Jack Tweed.

Il était avec la légende de Big Brother pendant quatre ans avant sa mort en 2009 à seulement 27 ans, et dans une interview exclusive depuis son domicile dans l’Essex, il a déclaré : « Jade serait ravie de Bobby et de tout ce qu’il a accompli.

« Pour quelqu’un de si jeune, il a déjà tant accompli. Bobby a modelé pour Dolce & Gabbana et toutes les grandes marques.

«Ensuite, il a obtenu un emploi sur EastEnders et maintenant il apparaît sur Strictly. Voir Bobby devenir un si gentil jeune homme a été une belle chose à voir.

«Il est absolument en train de le briser. Jade éclaterait de fierté.

Et c’est particulièrement le cas, étant donné qu’elle était une super fan de Strictly qui était plus ou moins collée à la série depuis ses débuts en 2004, cinq ans avant sa mort d’un cancer du col de l’utérus.

À l’époque, l’émission BBC1 du samedi soir présentait rarement un concurrent de télé-réalité sur sa piste de danse – et Jack pense que Jade a raté sa chance.

L’ancienne infirmière dentaire s’est fait connaître dans la troisième série de Big Brother en 2002 et est devenue l’un des visages les plus connus du pays.

Elle a eu des fils Bobby et Freddie, maintenant âgés de 18 ans, avec son petit ami, le présentateur de télévision Jeff Brazier, mais ils se sont séparés en 2004, un an avant qu’elle ne rencontre Jack.

Danse stupide

Jack dit: «Jade adorait les spectacles de danse comme Strictly.

« Elle était vraiment talentueuse et une chanteuse incroyable. Elle a remporté l’émission télévisée Stars In Their Eyes en 2006 en raison de la qualité de sa voix.

« Tout ce à quoi Jade penserait, elle serait incroyable. Elle aurait gagné Strictly si elle en avait eu l’occasion, et Bobby est comme elle.

« Quoi qu’il fasse, il y parvient. »

Jade et Jack se sont rencontrés en 2005, alors que les garçons étaient encore jeunes, et sont immédiatement tombés amoureux.

Ils se sont brièvement séparés en 2008 et Jade a ensuite participé à Bigg Boss, la version indienne de Celebrity Big Brother, au cours de laquelle elle a découvert qu’elle avait un cancer et a quitté la série.

À son retour au Royaume-Uni, Jack est resté à ses côtés et lui a ensuite proposé.

En février 2009, le couple a prononcé ses vœux de mariage à l’hôtel chic Down Hall à Hatfield Heath, Essex.

Des invités, dont Paul O’Grady, Richard Madeley et Judy Finnigan, les ont vus se marier, mais à peine deux semaines plus tard, Jade est décédée.

Bobby et Freddie ont ensuite été pris en charge par leur père Jeff, 44 ans.

Aujourd’hui, Jack, 36 ans, chérit les souvenirs qu’ils ont partagés en famille.

Il a déclaré: «Je regardais de vieilles vidéos récemment et il y en a une d’un jour férié que nous sommes allés à Trinité-et-Tobago.

« Dans la vidéo, je danse dans la piscine sur Unleash The Dragon, de Sisqo.

Rex

Actualités Splash

« Personne ne soutiendrait Bobby, 20 ans – Freddie Slater dans le feuilleton – plus que sa fière maman » – dit le veuf de Jade, Jack[/caption]

«Je faisais une danse folle et idiote, puis Jade a déplacé la caméra et Bobby faisait exactement la même chose que moi avec ses brassards.

« Bobby a toujours montré la qualité d’une star et il chantait et dansait toujours quand il était enfant.

«Nous avions pour tradition de prendre un chinois à emporter chaque semaine et je conduisais.

«Nous avions toujours la musique à fond, alors nous chantions tous tout le trajet aller-retour.

«Et Bobby adorait jouer. Si on sortait quelque part, surtout quand on attendait les Chinois, il faisait semblant d’être barman et il m’offrait un verre.

« Il aimait jouer, il est né pour le faire. » Et Jack a rappelé à quel point il était clair que Bobby suivrait les traces de Jade.

Il a dit: « Bobby me rappelle tellement Jade. Tout chez lui me fait penser à elle.

« La façon dont il se soucie de tout le monde et tend toujours la main et demande comment vont les gens – c’est exactement ce à quoi ressemblait Jade. » Et il est un interprète si talentueux, tout comme Jade l’était.

«Nous avions toujours de la musique à la maison. La maison était remplie de quelqu’un qui chantait et nous dansions. Ce n’était jamais ennuyeux.

« Nous faisions toujours quelque chose. Jade était dévouée à ses garçons et elle adorait les faire rire.

« J’aime me tenir au courant de tout ce qu’ils font. Cela me fait penser à elle.

Voir Bobby réussir est clairement une source de fierté pour Jack, qui dit qu’il voit régulièrement Bobby dans l’Essex lorsqu’il rend visite à sa mère, qui vit près de la maison de Jeff, où ils sont basés.

Bobby a décroché son premier grand contrat de mannequinat en 2020 à seulement 16 ans lorsqu’il a été repéré par un dépisteur de talents pour l’agence de mannequins The Unsigned Group.

Pennsylvanie

Bobby pourrait devenir le plus jeune gagnant de l’émission[/caption]

Plus tard cette année-là, il a fait ses débuts sur les podiums après avoir été choisi par la maison de couture italienne Dolce & Gabbana pour défiler pour eux à la Fashion Week de Milan.

Il a ensuite travaillé pour Moschino et a participé à plusieurs campagnes publicitaires de haut niveau.

En juillet dernier, il a été annoncé qu’il avait été choisi pour EastEnders, et Bobby a déclaré à l’époque: « Entrer dans le monde du théâtre a toujours été une de mes visions et le faire avec EastEnders en tant que Slater est une bénédiction. »

Il a été choisi pour Strictly plus tôt cette année et a rencontré les danseurs professionnels ce mois-ci lors de la session « chimie » de l’émission, lorsque les producteurs aident à jumeler les célébrités avec leurs partenaires.

Se préparer à voir Bobby participer à Strictly apportera clairement des émotions mitigées à Jack, qui a eu son soutien lorsqu’il a lancé une collecte de fonds caritative au nom de Jade l’été dernier.

Il a déclaré: « Cela peut être difficile, mais je préfère toujours me souvenir d’elle plutôt que de l’oublier.

« Et Bobby ressemble tellement à Jade. Freddie et Bobby lui ressemblent tellement. Les garçons ont ses yeux et leur confiance me rappelle tellement Jade aussi.

« Jade était dans la même industrie que Bobby est maintenant. Et bien que je sache que les émissions ne sont pas les mêmes, l’industrie n’a pas changé et je suis sûr que Bobby pensera à rendre Jade fière lorsqu’il apparaîtra sur Strictly.

Comme ce sera le cas dans des millions de foyers à travers le pays, Jack sera assis pour regarder Bobby monter sur la piste de danse pour la première fois le mois prochain.

Et il est sûr que Bobby a ce qu’il faut pour devenir le plus jeune gagnant de l’émission.

Jack a déclaré: « Tout ce que Bobby a à faire est d’être lui-même et de continuer à rendre tout le monde fier, comme il l’a été. Jade aurait été immensément fière de le voir jouer sur Strictly.

« Je sais qu’elle aurait adoré le voir dans l’émission et qu’elle voudrait être dans le public tous les week-ends.

« Tout ce que Jade a fait, elle l’a fait pour ses garçons. Pour voir à quel point ils vont bien maintenant, elle aurait adoré ça.

« Je suis sûr que Jade regarde Bobby et Freddie avec un grand sourire sur son visage.

« Ils étaient son monde. »

Justin Campbell/Tings Magazine

Bobby est le fils aîné de Jade[/caption] Grille arrière

Jade a eu des fils Bobby et Freddie, avec son petit ami de l’époque, le présentateur de télévision Jeff Brazier[/caption] Fourni

Aujourd’hui, Jack, 36 ans, chérit les souvenirs qu’il a partagés avec Jade et ses garçons[/caption] Pennsylvanie

En juillet dernier, il a été annoncé que Bobby avait été choisi pour EastEnders[/caption]