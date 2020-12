Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock de Little Mix ont été récompensés après avoir soutenu le mouvement Black Lives Matter, peut révéler The Mirror.

Les chanteurs se disent «honorés» de partager le prix de l’égalité aux Ethnicity Awards 2020, et expliquent pourquoi ils estiment qu’il est si important d’utiliser leur plateforme pour lutter contre les problèmes raciaux.

Ils recevront leurs prix lors de la cérémonie de ce soir, organisée en association avec les sponsors HSBC UK.

Plus tôt cette année, Leigh-Anne s’est ouverte sur le racisme auquel elle a été confrontée et a récemment annoncé qu’elle réalisait un documentaire de la BBC sur ses expériences. Le couple était également deux des personnalités de premier plan à participer à la marche de Londres Black Lives Matter en août.







(Image: Prix ethniques 2020)



Leigh-Anne a déclaré dans une vidéo: « Salut les gars, je voulais juste vous dire un immense merci d’avoir voté pour moi pour ce prix, en collaboration avec Jade qui est absolument incroyable.

« Merci beaucoup, je me sens tellement dépassé d’avoir reçu un prix comme celui-ci.

«Je continuerai à utiliser ma plateforme pour parler de race et de combat.

« J’ai déjà l’impression qu’il y a tellement de gens qui travaillent pour le changement et qui combattent ce combat et qui ne sont pas nécessairement projetés dans les médias sociaux ou dans les nouvelles, alors ce prix est pour eux. »

Jade a ajouté: « Salut tout le monde, merci beaucoup, donc, beaucoup pour ce prix. Nous sommes incroyablement reconnaissants et n’arrivons toujours pas à y croire pour être honnête.







(Image: Prix ethniques 2020)



« C’est vraiment important pour moi et Leigh d’utiliser notre plateforme pour partager en quelque sorte nos expériences en tant que deux femmes de couleur dans l’industrie de la musique, et plus généralement tout au long de notre vie dans l’espoir d’inspirer nos jeunes fans en particulier à être fiers de qui ils sont et pour faire une différence dans ce monde.

« Je pense que cette année en particulier, comme je suis sûr que tout le monde l’a vécu, nous nous sommes embarqués avec Leigh dans un voyage très éducatif sur ce que signifie mettre des mots en actions et utiliser nos voix pour vraiment prendre position.

« Je suis très fier de ma sœur Leigh et je suis si heureux que nous puissions partager cet exploit ensemble. »

La cérémonie virtuelle, animée par le présentateur de télévision et ancien footballeur Alex Scott MBE, a pris une plus grande importance cette année compte tenu de l’importance du mouvement mondial Black Lives Matter.







(Image: Prix ethniques 2020)



La star de Good Place, Jameela Jamil, a remporté le prix de la personnalité inspirante, la star de Manchester United Marcus Rashford a remporté le prix du Campaigner et le chanteur Craig David a remporté le prix Global Media Impact.

La fondatrice des Ethnicity Awards, Sarah Garrett MBE, a déclaré: «Les Ethnicity Awards 2020 ont pris une plus grande importance cette année compte tenu de l’impact du mouvement mondial Black Lives Matter. racisme et exigé l’égalité pour tous.

« Les prix de l’ethnicité ont rendu un hommage particulier à certaines des personnalités publiques qui ont été impliquées dans cette campagne ainsi qu’à d’autres personnes noires et appartenant à des minorités ethniques qui ont utilisé leur plateforme pour faire une différence. »







(Image: Prix ethniques 2020)



Les lauréats du Prix Ethnicité 2020 dans leur intégralité:

Personnalité inspirante – Jameela Jamil

Impact en ligne – Amal Fashanu

Personnage politique – Marsha De Cordova MP

Personnalité sportive – Trent Alexander-Arnold

Artiste musical – Rina Sawayama

Égalité – Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock

Impact médiatique mondial – Craig David

Chargé de campagne – Marcus Rashford MBE

Réalisation de toute une vie – Dionne Warwick

Media Moment – Le mouvement Black Lives Matter

Initiative caritative ou communautaire – Black Minds Matter UK

Leader inspirant – Zaheer Ahmad MBE, EY

Futur chef – Tolu Oke, Sainsbury’s

Impact de la marque – Argos

Héros en milieu de travail – Bernadette Thompson, Fonction publique

Contribution exceptionnelle aux communautés – Shani Dhanda

Network Group – Un groupe de ressources pour les employés, National Grid

Champion (Ally) – Claire Willis et Matthew Newick

Employeur exceptionnel – Lloyds Banking Group