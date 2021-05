Jade Cline de Teen Mom 2 sanglote de douleur après le lifting brésilien des fesses et la lipo alors qu’elle est couverte de bandages dans le clip du spectacle

TEEN Mom 2 étoiles Jade Cline est vue sanglotant de douleur alors qu’elle se remet de son lifting brésilien des fesses et de sa liposuccion.

La star de télé-réalité est couverte de bandages suite à son «relooking de maman» qu’elle documente sur la nouvelle série de Adolescent maman 2.

Instagram

Jade Cline de Teen Mom 2 sanglotait de douleur après un lifting brésilien des fesses et une liposuccion[/caption]

Dans un épisode à venir, les fans auront un aperçu de sa route rocailleuse vers la guérison.

On voit Gémir Jade pleurer à l’arrière d’une fourgonnette alors qu’elle rentre chez elle après ses opérations.

La star est allongée à plat sur le devant, avec seulement un matelas la gardant à l’aise.

Sa maman inquiète, Christy, lui demande: « Est-ce pire que ce que tu pensais? »

Et Jade répond en larmes: « Oui, oui! »

La semaine dernière, la maman d’un enfant a admis qu’elle «se sent toujours un peu endolori à certains endroits» suite à la procédure, qu’elle avait faite à Miami.

Jade a dit Culture pop qu’elle s’est poussée un peu trop dans son rétablissement alors qu’elle s’occupait de Kloie, trois ans, à la maison.

«Ce fut une expérience difficile, ce fut un voyage difficile», a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle était «tellement vulnérable» aux «pires moments» du parcours chirurgical.

Jade a récemment été accusé de utiliser Photoshop et «avoir l’air si différent» après avoir publié un selfie glamour sur les réseaux sociaux.

MTV

Jade a eu un lifting brésilien des fesses[/caption]

jadecline_ / Instagram

Les fans l’ont critiquée pour avoir l’air d’avoir photoshoppé ses photos[/caption]

La star de télé-réalité, qui a subi un lifting brésilien des fesses en janvier, a partagé un selfie sensuel avec ses 542000 abonnés Instagram.

L’image de l’adolescente partagée sur Reddit a attiré beaucoup d’attention, de nombreux utilisateurs affirmant qu’ils pensaient qu’elle avait l’air «si différente».

L’un d’eux a écrit de façon cinglante en dessous: «Si vous utilisez des filtres instantanés sur vos photos, utilisez au moins le même à chaque fois.»

« Elle a l’air différente sur chaque photo que je vois d’elle », a fustigé une autre, tandis qu’un troisième a déclaré: « Photoshop 1579 de Jade. »









Jade s’est envolé pour Miami pour obtenir le lifting brésilien des fesses, qui consiste à prélever de la graisse ailleurs sur le corps et à l’injecter dans le cul.

«J’ai vu tellement de personnes que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionnée et étonnée par la forme de leur corps», a-t-elle expliqué sur son podcast. Jay & Kay non filtré.

Elle a décrit la chirurgie comme étant «douloureuse» et a affirmé qu’il avait pris des « virages inattendus ».

Elle a déclaré: «C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer.