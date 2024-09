Jade Cargill commente le programme de voyage « brutal » de la WWE

Bianca Belair et Jade Cargill, qui sont actuellement les championnes par équipe féminines de la WWE, ont accordé une interview à Le spectacle de l’homme masqué. Jade a déclaré ce qui suit à propos du programme de voyage de la WWE…

« Je travaille sans interruption depuis Mania. Les voyages. Les voyages sont brutaux. C’est très, très brutaux… ce n’est même pas la moitié de ce qu’ils faisaient avant pour les voyages et le fait que nous voyageons à l’étranger, et puis nous devons faire demi-tour, et les gens doivent aller à Raw, et leurs horloges doivent juste être à l’heure, quel que soit le décalage horaire dans lequel ils se trouvent en ce moment. Je pense que c’est fou. »

« Il faut aller sur le terrain, il faut performer, il faut être à 100 % devant tous ces gens, peu importe si vous souffrez du décalage horaire… C’est très différent pour moi parce que j’avais l’habitude de travailler un jour par semaine, peut-être deux jours par semaine, de voyager le même jour et de partir le lendemain matin aussi tôt que possible. » (citations avec l’aimable autorisation de WrestlingInc.com)