Jade Carey remporte la médaille d’or en exercice au sol aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO — Jade Carey, la seule gymnaste américaine à participer aux finales par épreuve lundi, a remporté une médaille d’or aux exercices au sol lors de sa deuxième finale par épreuve.

La joueuse de 21 ans originaire de Phoenix a trébuché lors de son premier saut de cheval lundi et a terminé huitième de cette finale. Elle a également concouru au concours général à la place de Simone Biles, prenant la huitième place.

Carey est la troisième médaillée d’or consécutive aux exercices au sol aux États-Unis, après Aly Raisman en 2012 et Biles en 2016. Elle est la 10e Américaine à avoir remporté une médaille au sol aux Jeux olympiques.

Biles n’a pas concouru au sol lundi, mais prévoit de revenir mardi pour la finale à la poutre. Biles est absent depuis la finale par équipe en raison de problèmes de santé mentale.

Carey a concouru deuxième dans une finale à huit femmes qui comprenait la Britannique Jennifer Gadirova à la place de Biles. Carey a marqué 14,366, un score qui a tenu la tête contre les six derniers concurrents.

L’Italienne Vanessa Ferrari a été médaillée d’argent. La Japonaise Mai Murakami et Angelina Melnikova du Comité olympique russe sont à égalité au troisième rang.

Après la victoire de Carey, elle a dépassé ses coéquipiers américains dans les gradins, dont Biles et MyKayla Skinner, et ils ont poussé un rugissement de félicitations. Ils se sont de nouveau levés, ont applaudi et certains ont même sauté de haut en bas lorsque Carey est monté sur la plus haute marche du podium.

Les finales masculines de lundi étaient aux anneaux immobiles et au saut.