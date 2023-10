Hollywood regorge de romances de contes de fées, mais aussi d’histoires d’amour qui semblent un peu différentes de la norme.

Jada Pinkett Smith a partagé la nouvelle surprenante : bien qu’elle et Will Smith soient toujours mariés, ils sont séparés depuis sept ans.

Nous revenons sur d’autres couples de célébrités ayant des conditions de vie non conventionnelles, notamment des vies séparées, des lits séparés et même des maisons séparées.

JADA PINKETT RÉVÈLE QU’ELLE ET WILL SMITH SONT SÉPARÉS DEPUIS PLUS DE 7 ANS, MAIS REFUSENT DE DIVORCE

Jada Pinkett et Will Smith

Jada Pinkett Smith a récemment fait sensation lorsqu’elle a révélé qu’elle et Will Smith, son mari depuis 25 ans, vivaient séparément depuis 2016.

« J’ai fait la promesse qu’il n’y aurait jamais de raison pour que nous divorcions. Nous surmonterons tout. Et je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse », a-t-elle partagé dans une interview avec Hoda Kotb.

Quant à savoir pourquoi ils sont restés silencieux au sujet de la séparation, elle a expliqué qu’ils n’étaient pas « prêts » à en parler et qu’ils « essaient toujours de trouver entre nous deux comment être en partenariat ».

À ce jour, elle a dit qu’ils étaient encore en train de « comprendre ».

« Nous avons accompli un travail très difficile ensemble », a-t-elle déclaré. « Nous avons un amour profond l’un pour l’autre et nous allons découvrir à quoi cela ressemble pour nous. »

Pinkett Smith a précisé que, malgré leur comportement public, y compris le tristement célèbre incident des Oscars où Smith a giflé l’animateur Chris Rock pour avoir fait une blague sur Pinkett, ils mènent des « vies complètement séparées » depuis sept ans.

Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk

Le 29 septembre 2018, Gwyneth Paltrow a épousé le producteur de télévision Brad Falchuk. Près d’un an plus tard, ils emménagent ensemble.

Comme elle l’a expliqué au Sunday Times, le couple a passé le début de leur mariage en passant trois nuits par semaine dans leur propre maison et en vivant ensemble chez Paltrow les quatre jours restants. Le « professeur d’intimité » de l’actrice a approuvé cet arrangement.

« Oh, tous mes amis mariés disent que notre façon de vivre semble idéale et que nous ne devrions rien changer », s’était-elle exclamée à l’époque.

En 2020, des mois après avoir fait le grand pas, Paltrow a déclaré à Harper’s Bazaar : « Je pensais que c’était vraiment intéressant de voir à quel point cela résonnait pour les gens. Un de mes meilleurs amis m’a dit : ‘C’est mon rêve. N’emménagez jamais. » .’

« Je pense que cela aide certainement à préserver le mystère et aussi à préserver l’idée que cette personne a sa propre vie. C’est donc quelque chose dont j’essaie de rester conscient maintenant alors que nous fusionnons ensemble. »

Tim Burton et Helena Bonham Carter

Le cinéaste Tim Burton et l’actrice Helena Bonham Carter ne sont peut-être plus ensemble, mais même pendant leurs 13 années de relation, le couple n’a pas partagé de maison.

Ils se sont rencontrés en 2001 lorsque Carter est apparu dans « La Planète des singes » de Burton. À l’époque, elle possédait une maison au nord de Londres. Une fois leur histoire d’amour épanouie, il a fait le choix d’acheter les deux maisons voisines.

Comme elle l’a décrit au Guardian dans une interview en 2010, les trois maisons étaient de petits chalets, et une seule maison n’était pas assez grande pour répondre à leurs besoins. Lorsqu’ils ont eu des enfants – leur fils Billy né en 2004 et leur fille Nell née en 2007 – l’arrangement est resté le même, Carter et Burton revendiquant chacun un foyer et consacrant la maison du milieu aux enfants.

« Il nous rend toujours visite », a-t-elle expliqué, « ce qui est vraiment touchant. Il vient toujours. … Les maisons sont reliées. Nous avons une voie de passage. Les journalistes pensent qu’il y a un tunnel souterrain, gothique. En fait, il est assez aérien, avec beaucoup de lumière. «

Pourtant, l’arrangement n’incluait pas souvent les deux partageant un lit. Elle a alors admis qu’ils dormaient ensemble « parfois » parce que « il y a un problème de ronflement… Je parle, il ronfle. L’autre chose, c’est qu’il est insomniaque, donc il a besoin de regarder la télévision pour s’endormir. J’ai besoin de silence. »

Carson Daly et Siri Daly

La personnalité de la télévision Carson Daly a épousé Siri en 2015, mais quelques années plus tard, ils ont décidé que partager une vie ne nécessitait peut-être pas de partager un lit.

En 2019, alors que Siri était enceinte du quatrième enfant du couple, Carson a admis dans « Aujourd’hui » qu’il avait « divorcé pour le sommeil ».

Après avoir plaisanté en disant qu’ils « citaient un sommeil irréconciliable », a-t-il expliqué : « Je souffre d’apnée du sommeil, ma femme est enceinte et lors d’une rénovation domiciliaire, nous avons rétrogradé vers un lit queen-size. Nous avions juste l’impression qu’il valait mieux dormir dans des lits différents. « .

En raison de son apnée du sommeil, il utilise un appareil CPAP pour dormir, ce qui, selon lui, a été un autre facteur dans la décision.

« C’est comme dormir à côté de Dark Vador. Vraiment attirant, hein ? » il a plaisanté. « La plupart des femmes voudraient dormir dans une autre chambre. … Je ne ronfle plus, mais le bruit de la machine l’empêche de dormir. »

L’année suivante, après que Siri ait donné naissance à leur fille Goldie, il a déclaré à People qu’ils avaient toujours maintenu cet arrangement.

« Je ne dors pas volontairement, évidemment, avec [Siri] et Goldie, parce que je ne veux pas les réveiller à 3 heures du matin », a déclaré Carson. « Nous sommes toujours divorcés du sommeil, mais pour des raisons visiblement différentes. Je ne sais pas si nous coucherons à nouveau ensemble un jour. »

L’année dernière, il a confirmé dans « Aujourd’hui » que le couple avait toujours des lits séparés, qualifiant cela de « la meilleure chose » pour eux.

Kourtney Kardashian et Scott Disick, Travis Barker

Kourtney Kardashian a fait la une des journaux avec son mariage avec le batteur de Blink 182, Travis Barker, mais avant cela, elle a passé des années dans une relation à long terme avec Scott Disick.

Kardashian et Disick ont ​​accueilli trois enfants ensemble : Mason, 13 ans, Penelope, 11 ans, et Reign, 8 ans. Dans un article qu’elle a écrit pour son site Poosh, elle a expliqué comment son style parental a conduit Disick à emménager dans une chambre séparée.

La star de télé-réalité a expliqué que lorsque Mason était bébé, ils ont fini par coucher tous les deux avec lui par souci de praticité, mais lorsque Penelope est née, Kardashian a choisi de l’amener dans leur lit. Au début, elle a essayé de déplacer Mason dans sa propre chambre, mais quand il s’est faufilé continuellement pour dormir avec elle pendant la nuit, elle « a embrassé un lit familial ».

Après la naissance de Reign, Kardashian a changé les choses, le mettant dans sa propre chambre dès le début « pour le bien de ma relation ».

« Avec deux enfants dans mon lit, Scott avait commencé à dormir dans la chambre d’amis, alors j’ai fait un effort pour essayer de faire dormir Reign dans son berceau », a-t-elle écrit. « En fait, j’ai passé les deux premiers mois à dormir dans un lit dans sa chambre, car j’étais debout la nuit pour allaiter. »

En 2015, Kardashian a rompu avec Disick. En 2021, elle a commencé à sortir avec Barker, un ami de longue date. Ils se sont mariés en 2022 et elle a de nouveau fait le choix de vivre séparée de son partenaire, même si cette fois elle est allée plus loin. Ils gardaient des maisons séparées.

En octobre dernier, quelques mois après le mariage du couple en mai, Kardashian a déclaré sur le podcast « Not Skinny but Not Fat » qu’elle et Barker vivaient dans le même quartier mais dans des maisons séparées parce qu’ils « cherchaient comment mélanger nos ménages et nos enfants ».

« Nous avons nos routines au sein de notre maison », a-t-elle ajouté. « Par exemple, quand les enfants sont chez leur père, je reste chez lui, et il y a encore des nuits où nous restons chez l’autre entre les deux. Mais je me lève à six heures du matin et je fais du covoiturage tous les matins. , puis je vais directement chez lui et je prends du matcha.

Quelques semaines plus tard, le couple a acheté une maison ensemble.

Farrah Fawcett et Ryan O’Neal

En 1979, alors que Farrah Fawcett était encore mariée à Lee Majors, elle et Ryan O’Neal ont commencé à se fréquenter. Leur relation de plusieurs décennies a été entachée de nombreuses luttes, et ils étaient connus pour se séparer, parfois pendant de longues périodes, avant de se remettre ensemble.

Ils étaient ensemble lorsque Fawcett est décédé en 2009 des suites d’un cancer. Trois ans plus tard, O’Neal a écrit un livre en souvenir d’elle, « Nous deux : ma vie avec Farrah ».

Dans une section, il a écrit sur le fait de dormir séparément d’elle, partageant même un article de journal qu’il prétendait avoir écrit en 1990.

« Il y a ce voile mince et impénétrable entre nous », écrit-il. « Nous sommes professionnels et attentionnés l’un envers l’autre sur le plateau ; cool, presque distants à la maison… Elle m’accuse de m’ennuyer et de m’énerver. Peut-être qu’elle a raison. Parfois, notre amour ne fait tout simplement pas la différence. »

Il a expliqué qu’ils avaient pris la décision d’avoir des chambres séparées après que leur fils, Redmond, ait pris l’habitude de dormir avec eux quand il était tout-petit. Il se souvient que l’enfant avait « des jambes fortes comme sa mère » et a déclaré qu’« il s’enfonçait dans le lit, décidait qu’il n’avait pas assez de place, puis commençait à pousser de toutes ses forces, jusqu’à ce que je n’aie plus d’autre choix que de dormir par terre ou dans l’autre pièce.

« Finalement, il a surmonté cela, mais à ce moment-là, Farrah et moi étions habitués à notre intimité et cela restait, et même lorsque nous voyageions après cela, nous avions souvent des chambres communicantes. J’ai toujours pensé que notre arrangement était terriblement mature de notre part. » Maintenant, j’aimerais pouvoir récupérer chacune de ces nuits où nous avons dormi dans des lits séparés. «