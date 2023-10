Jada Pinkett Smith révèle qu’elle est séparée depuis 7 ANS et Twitter se demande si Will est au courant – Twitchy

Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous vous apportons un peu de culture pop étrange pour une pause cérébrale. Will Smith, à l’origine de la célèbre gifle infligée à Chris Rock pour avoir manqué de respect à sa femme, serait séparé de ladite épouse depuis SEPT ans.

Jada Pinkett Smith révèle qu’elle et Will Smith sont séparés depuis 7 ans. pic.twitter.com/q1nffWCV8t

Alors il a giflé Chris Rock et ruiné sa carrière… pour une femme qui l’a déjà quitté ? https://t.co/SZOYSom6ZT

C’est un amour profond, apparemment.

Mec, donne une pause à ce gars. Il est évident. Je l’aimais et je voulais lui prouver son amour pour qu’elle revienne.

Pour reprendre les mots de Kenny Rogers, il faut savoir quand les plier.

Il aurait aussi pu sauver sa carrière.

Cette fille a une emprise sur son cœur.

Je ne peux même pas m’engager envers l’homme et je l’ai fait s’émasculer et s’humilier sur la scène mondiale pour elle. https://t.co/kDZ3ykMgtC

Parfois, en tant qu’homme, il faut prendre le L et passer à autre chose. Elle ne mérite pas l’amour de Wills 😑😑😑

Elle ne s’est jamais vraiment remise de Tupac, clairement.

Je n’ai jamais vu un film de Jada et je me suis dit : « Wow, c’est une bonne actrice ».

Elle a fait croire à toute l’Amérique qu’elle aimait son mari pendant des années. Elle a fait un excellent travail en jouant ce rôle.

Est-ce que Will le sait ?

c’est la première fois que Will entend la nouvelle

Jada est célibataire depuis des décennies. Il h.

Si le mariage s’est bien passé et qu’il a réagi de cette façon, c’est une chose, mais souffrir de violence psychologique, c’est tout à fait différent.

En fait, cela me donne envie de lui pardonner un peu plus la gifle, il y a évidemment quelque chose qui ne va pas avec son influence émotionnelle sur lui.

Prières pour que Will reprenne ses esprits.

C’est littéralement la chose la plus folle que j’ai lue depuis un moment, mais honnêtement, je ne serais pas surpris si beaucoup de mariages de célébrités fonctionnent de la même manière et n’apparaissent ensemble que pour des raisons publicitaires et financières.

–Roy (@ifiwerearoy) 11 octobre 2023