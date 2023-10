Jada Pinkett Smith révèle que Chris Rock lui a demandé un rendez-vous

Juste au moment où nous pensions que parler de la fameuse gifle des Oscars était terminé, Jada Pinkett Smith ajoute de l’huile sur le feu et nous en dit bien plus.

Dans une nouvelle interview avec PERSONNES à propos de son livre, Dignequi sortira le 17 octobre, Pinkett Smith admet qu’elle n’a pas parlé à Chris Rock depuis que son mari, Will Smith, l’a giflé aux Oscars en mars 2022.

« Non, je n’ai pas parlé à Chris », a-t-elle déclaré à la publication. « [Do I have] tu as envie de parler à Chris ? Voici mon souhait : j’espère simplement que tous les malentendus à ce sujet pourront être dissipés et qu’il pourra y avoir la paix.» Elle a poursuivi : « J’en parle dans le livre, je pense qu’il pourrait y avoir un malentendu entre Chris et moi en ce qui concerne les Oscars 2016. Je pense qu’il a pu s’offenser, ce que je ne voulais pas faire de mal en offensant. Ce n’était pas mon intention. Mais je pense qu’il y a là un gros malentendu.

Jada fait référence au fait que Will soit négligé à cause de son Commotion cérébrale performance en 2016, lorsqu’elle s’est prononcée en faveur du mouvement #OscarsSoWhite et a appelé au boycott de la cérémonie de remise des prix. En réponse, Rock – qui animait l’émission cette année-là – a fait des blagues sur Pinkett Smith dans son monologue.

Maintenant, rétrospectivement, Jada admet « ne pas vraiment reconnaître le niveau de pression » [Chris] aurait pu être en dessous.

Jada a poursuivi en disant que Chris avait appelé en 2016, ce qui lui faisait penser qu’ils étaient tous les deux sortis de la situation.

« Il s’est excusé et je lui ai présenté mes excuses également », a-t-elle expliqué. « Alors en fait, je pensais que nous étions bons, que la hache de guerre était enterrée entre nous. Et nous n’avions plus parlé depuis, jusqu’à l’arrivée de 2022. »

Le Voyage entre filles La star révèle également dans son livre que Chris lui a déjà demandé de sortir avec lui.

«Je pense que chaque été, tous les rapports sortaient selon lesquels Will et moi étions en train de divorcer. Et cet été-là, Chris, il pensait que nous allions divorcer », a-t-elle expliqué à PERSONNES. «Alors il m’a appelé et en gros, il m’a dit: ‘J’adorerais sortir avec toi.’ Et je me suis dit : « Que veux-tu dire ? Il m’a dit : « Eh bien, Will et vous n’êtes-vous pas en train de divorcer ? » Je me suis dit : ‘Non. Chris, ce ne sont que des rumeurs. Il était consterné. Et il s’est excusé abondamment et c’est tout.

Pinkett Smith fait également des révélations plus lourdes dans ses mémoires, notamment sur ses luttes contre les pensées suicidaires.