Dans l’ensemble, Jada a dit qu’elle avait beaucoup appris de Jaden, Willow et Trey Smith, ce dernier dont Will a accueilli avec ex Sheree Zampino en 1992.

«La maternité vous apprendra tout sur vous-même, à mon avis», dit-elle. «Une des plus grandes choses que j’ai apprises est, comme, j’ai traversé cette période où j’étais juste comme, ‘Oh mon dieu! Je sacrifie tellement!’ … Ce que je suis tombé sur était comme, ‘Eh bien, c’est parce que c’est la femme que tu veux être. Personne ne te prend quoi que ce soit, Jada. C’est parce que c’est la femme que tu veux être.

Comme elle l’a expliqué plus loin, « Souvent, nos choix parentaux ne sont pas faciles … et souvent ils doivent être vraiment désintéressés, vous savez? Et je viens de réaliser que dans ma maternité, à chaque étape du chemin, mon les enfants me donnaient l’opportunité d’être la femme que je voulais vraiment être – pas le fantasme, l’idéal Jada… Et puis juste en cours de route, devoir faire des choix à chaque étape du chemin avec mes enfants du genre «Non. C’est le vrai toi. Non. Ce n’est pas glamour, n’est-ce pas? Mais c’est le vrai toi. ‘ »