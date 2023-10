Jada Pinkett Smith qualifiée de « toxique » à cause des révélations de Will Smith

De la tristement célèbre claque des Oscars aux rumeurs d’une relation ouverte, le mariage de Jada Pinkett Smith et Will Smith a toujours fait parler les gens.

Cependant, dans un extrait de sa prochaine émission spéciale aux heures de grande écoute avec NBC News, Pinkett Smith a avoué qu’elle et son mari de 55 ans étaient en fait séparés depuis 2016 – une révélation qui a stupéfié Internet.

Le clip a été diffusé sur Aujourd’hui le 11 octobre, avec Hota Kotb assise avec Pinkett Smith pour discuter de ses prochains mémoires Digne, sorti le 17 octobre.

Will Smith (à gauche) et Jada Pinkett Smith (à droite) assistent à la 94e cérémonie annuelle des Oscars à Hollywood and Highland le 27 mars 2022 à Hollywood, en Californie. La séparation a été révélée dans les prochains mémoires de Pinkett Smith, « Worthy ».

« Il y a tellement de choses surprenantes dans le livre », a déclaré Kotb à Pinkett Smith. « Mais ce qui m’a le plus surpris, c’est que j’ai dû le relire, parce que j’ai dit ‘est-ce vrai ?’ C’est qu’en 2016, vous et Will avez décidé que vous alliez vivre des vies complètement séparées. »

« C’est vrai », acquiesça l’actrice de 52 ans.

« Ce n’était pas un divorce sur le papier », a poursuivi Kotb, « mais c’était un divorce. Depuis 2016, il y a sept ans maintenant, vous êtes tous séparés. »

« Oui », a confirmé Pinkett Smith.

Bien que des rumeurs de séparation circulent depuis plusieurs années, les Smith ont toujours publiquement soutenu qu’ils formaient un couple et qu’ils n’étaient pas légalement divorcés.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été choqués par ces aveux, la nouvelle de la séparation divisant les gens en ligne.

De nombreux téléspectateurs se sont tournés vers X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, pour accuser Pinkett Smith d’avoir abusé et émasculé son mari.

« #JadaSmith est la femme la plus toxique de la planète ! » dit Maveen. « Elle a utilisé et éponge le succès de #WillSmith. »

« Jada Smith sort pour embarrasser Will Smith tous les 30 jours ouvrables », a écrit @_Rayling. « Elle doit avoir quelque chose sur lui parce que comment fait-il pour rester silencieux et ‘solidaire’. »

« Je parie que Will Smith a également découvert aujourd’hui que lui et Jada Smith sont séparés depuis 7 ans comme nous tous », a plaisanté @king_bangy.

« S’ils sont séparés, pourquoi ne divorcent-ils pas ! » » demanda Meh.

« Jada Smith est officiellement la pire épouse du monde », a commenté Zaphkiel, tandis que @otee44 la qualifiait de « manipulatrice émotionnelle ».

Cependant, d’autres utilisateurs se sont prononcés en faveur de Le professeur noisette star, avec Petra qualifiant la réaction de « pure misogynie ».

Will Smith (au centre) avec ses fils Trey Smith et Jaden Smith (à droite), sa fille Willow Smith (au centre à gauche) et sa femme Jada Pinkett Smith (à gauche), alors qu’ils assistent à la soirée des Oscars Vanity Fair 2022 après la 94e cérémonie des Oscars à Beverly Hills, en Californie. le 27 mars 2022. Le couple partage les enfants Willow et Jaden Smith, ainsi que le fils de Will Smith, Trey Smith, issu de son précédent mariage avec Sheree Zambino.

« Ce foutu Internet a arrêté de parler de la guerre littérale et continue à propos de Jada Smith », a déclaré Kaylee.

« C’est toujours triste d’entendre parler d’une séparation », a écrit Sanjanna. « Les relations peuvent être complexes et il est important que les individus donnent la priorité à leur bien-être et à leur bonheur.

« J’espère que Jada Pinkett Smith et Will Smith trouveront le soutien dont ils ont besoin pendant cette période. »

Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont rencontrés pour la première fois en 1994, lorsque Pinkett Smith a auditionné pour un rôle dans la série. Prince de Bel-Air frais. À l’époque, Smith était marié à l’actrice et productrice Sheree Zampino, mère de son fils aîné Trey Smith, 30 ans.

Pinkett Smith n’a pas décroché le rôle, le rôle étant attribué à Nia Long. Cependant, le couple s’est retrouvé lors d’une fête organisée par l’actrice Tisha Campbell en 1995. Ils se sont mariés dans le Maryland en 1997 et ont eu leur premier enfant, Jaden Smith, en juillet 1998. Le couple partage également Willow Smith, née en octobre 2000.

Au fil des années, leur mariage a été gâché par des rumeurs de liaison et une prétendue relation ouverte, bien que le couple ait toujours nié ces allégations.

