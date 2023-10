Jada Pinkett Smith pleure à cause de la lettre de Will concernant ses mémoires « dignes » – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Jada Pinkett Smith a été tellement ému par Will Smithlui a adressé la lettre qu’elle a commencé à pleurer dans une nouvelle interview sur le podcast « On Purpose With Jay Shetty ». Le Digne L’auteur, 52 ans, est devenue émue en écoutant la déclaration de son mari, dans laquelle il réagissait positivement à ses mémoires.

Hôte Jay Shetty lire à haute voix la lettre de Will au Voyage entre filles actrice lors de la nouvelle interview du 16 octobre de son podcast. Dans la note adressée à sa femme, le Aladdin L’acteur de 55 ans s’est réjoui du fait que Jada était « l’un des seuls » et un « rare mélange de puissance et de sensibilité délicate ».

« Je viens de tourner la dernière page de Digne. C’est incroyable de réaliser que même si j’ai vécu la majeure partie de ma vie à vos côtés, je me suis toujours retrouvé choqué, abasourdi et pris au dépourvu, riant, puis inspiré, puis navré, j’étais partout », a écrit Will. « C’est une chose d’entendre des anecdotes lors d’un barbecue en famille, mais c’était vraiment bouleversant de comprendre votre histoire, puissamment condensée de cette manière. »

L’ancien Prince de Bel-Air frais La star a poursuivi : « Je sais que ce n’était pas facile de creuser les profondeurs de cette façon. Je vous applaudis et vous honore. Si j’avais lu ce livre il y a 30 ans, je t’aurais certainement plus serré dans mes bras. Je vais commencer maintenant. Bienvenue au Club des Auteurs. Je t’aime infiniment. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi.

Après avoir entendu la lettre sincère, Jada a plaisanté : « Il sait que je ne peux pas avoir de Merlot. C’est beau. C’est pourquoi je ne peux pas divorcer de ce farceur.

Le mariage de Jada et Will a fait la une des journaux la semaine dernière. Dans son nouveau livre, la Professeur noisette L’actrice a révélé qu’elle était séparée de son mari depuis 2016. Cette révélation a provoqué une onde de choc parmi les fans du couple, surtout si l’on considère le moment dramatique de Will aux Oscars 2022. À l’époque, l’acteur oscarisé avait giflé Chris Roche après que le comédien ait apparemment fait une blague sur l’alopécie de Jada (une maladie qui provoque la perte de cheveux). Immédiatement après avoir frappé Chris, Will est retourné à son siège et a crié : « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche. »

Jada a récemment admis qu’elle était « choquée » que Will l’appelle même sa femme parce qu’ils ne s’étaient pas « appelés mari et femme depuis longtemps », a-t-elle expliqué lors d’une interview sur NBC News.

« J’ai regardé Will et j’ai dit : ‘Tu as frappé Chris’, comme si tu avais réellement frappé Chris, et il a dit ‘ouais' », a déclaré Jada dans son entretien avec Hoda Kotb, ajoutant que Will frapper quelqu’un était « totalement hors de son caractère » pour lui. Les mémoires de Jada, Dignesortira le 17 octobre.