Jada Pinkett Smith partage un nouveau poème pour son 50e anniversaire

Jada Pinkett Smith célèbre l’héritage de l’icône du rap Tupac Shakur à l’occasion de ce qui aurait été son 50e anniversaire avec l’un de ses poèmes qu’elle dit « vous n’avez peut-être jamais entendu auparavant ».

« Bien sûr, je suis descendu dans le passé », a expliqué l’animateur de « Red Table Talk » dans une vidéo Instagram partagée mardi avant son anniversaire mercredi. Elle et Shakur étaient amis à partir de leur adolescence, tous deux fréquentant la Baltimore School for the Arts.

« Au fil des ans, Pac m’a écrit de nombreuses lettres et de nombreux poèmes. Je ne pense pas que celui-ci ait jamais été publié, honnêtement. Je me suis dit: » Je ne pense pas qu’il aurait été dérangé si je partageais cela avec vous. ‘ »

Smith, 49 ans, a théorisé que le poème, intitulé « Lost Soulz », était le concept original de sa chanson « Lost Souls », figurant sur la bande originale du thriller policier de 1997 « Gang Related ». Elle pensait que Shakur avait peut-être écrit le poème alors qu’il était emprisonné à Rikers Island à New York après avoir été inculpé dans une affaire d’agression sexuelle dans les années 90.

L’artiste, que Snoop Dogg a surnommé « révolutionnaire » et « le plus grand rappeur de tous les temps », est décédé à 25 ans en 1996 après une fusillade en voiture.

« Alors que nous nous préparons à célébrer son héritage … souvenons-nous de lui pour ce que nous avons le plus aimé … sa façon de parler », a écrit Smith dans la légende, la veille de son anniversaire. « En voici quelques-uns que vous n’avez peut-être jamais entendus auparavant✨ Joyeux ‘vous allez avoir 50 ans à minuit’ Anniversaire Pac! 😆 J’ai le prochain😜 »

Lisez le poème en entier ci-dessous.

Âmes perdues

Par T. Shakur

Certains disent que l’or ne peut durer éternellement

Et je crois que (je) n’ai pas besoin de preuve

J’ai été témoin de tout ce qui était pur en moi

Être changé par le mal que les hommes peuvent faire

L’innocence possédée par les enfants

Une fois vécu dans mon âme

Mais survivre à des années avec des pairs criminels

a transformé mon cœur chaud en froid

J’ai utilisé 2 rêves et fantasmes

Mais maintenant j’ai peur de dormir

pétrifié, ne pas vivre ni mourir

Mais pour m’éveiller et être toujours moi

C’est vrai que rien d’or ne peut durer

Nous verrons tous un jour la mort

Quand les cœurs les plus purs sont déchirés

Les âmes perdues sont tout ce qui reste

A genoux j’implore Dieu

pour me sauver de ce destin

Laisse moi vivre pour voir ce qu’il y avait d’or en moi

Avant qu’il ne soit trop tard

