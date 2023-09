Jada Pinkett Smith partage un message d’anniversaire pour Will Smith – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jada Pinkett Smith52 ans, s’est rendue sur Instagram le 25 septembre pour partager une photo de famille en noir et blanc et un message affectueux pour son 55e anniversaire. Will Smith. L’actrice et les enfants de son mari, Trey Smith30 ans, qu’il partage avec son ex Sheree Zampino, Jaden Smith25, et Willow Smith, 22 ans, figuraient également sur la photo alors qu’ils posaient tous dehors dans des tenues blanches. « Willard✨Je suis si heureuse que tu sois né ce jour-là », commença le message de Jada. « Sans vous, je n’aurais pas connu la plus grande joie de ma vie… l’amour de notre famille. »

« Sur cette mission divine que nous avons choisi de marcher ensemble, je suis reconnaissante pour les puits de rire le long des sentiers de larmes que nous avons partagés », a-t-elle poursuivi. « Merci de m’avoir aidé à apprendre à tout embrasser… avec le sourire. En route pour plus de 100 anniversaires supplémentaires pleins de croissance, d’acceptation et de joie♥️.

Peu de temps après que Jada ait partagé le message, ses abonnés ont répondu avec des mots aimables. Certains ont qualifié le message de « magnifique » tandis que d’autres ont complimenté la photo de famille. «Ils s’aiment toujours, apprenant de leurs erreurs et grandissant. essayez-le », a également écrit un adepte, faisant référence à certains commentaires critiques.

Ce n’est pas la première fois que Jada partage une photo de famille aimante sur ses réseaux sociaux. La talentueuse star a partagé plusieurs photos d’elle et Will passant du temps sur un balcon extérieur avec vue sur l’eau derrière eux en août. « Un samedi soir rempli de cœur avec la famille✨ET… J’ai pu célébrer le fait que j’ai également fini d’enregistrer mon livre audio de Worthy cet après-midi-là avec la famille. La joie n’est que trop réelle♥️ », a-t-elle écrit en légende.

Les messages remplis d’amour de Jada surviennent après que Will ait fait la une des journaux pour sa désormais tristement célèbre gifle aux Oscars l’année dernière. Le Beauté collatérale la star est montée sur scène et a giflé de manière choquante Chris Roche après avoir fait une blague sur Jada. Depuis l’incident, il a présenté des excuses publiques et Chris a inclus quelques blagues sur la gifle lors de certaines de ses routines comiques.