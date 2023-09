Jada Pinkett Smith fait ses débuts en matière de relooking de cheveux en or rose lors d’un événement à Los Angeles : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Todd Williamson/Shutterstock

Jada Pinkett Smith a beaucoup changé de couleur de cheveux ces derniers temps, mais son dernier look pourrait bien être notre préféré. L’homme de 52 ans a assisté à la première conférence Music + Health d’Universal Music Group et Thrive Global à Los Angeles le 19 septembre, lorsqu’elle a arboré une couleur de cheveux or rose qui était fabuleuse.

Jada a assisté à l’événement en portant la couleur de cheveux rose clair brillant qui était d’un rose plus vif au sommet de sa tête et d’un rose plus clair sur le devant. Elle a coiffé sa nouvelle tenue avec une combinaison noire ajustée avec des boutons argentés sur le devant et une ceinture autour de sa petite taille. Elle a accessoirisé son ensemble élégant avec un sac bandoulière en argent métallisé, une paire de lunettes de soleil surdimensionnées en or rose assorties à ses nouveaux cheveux, des boucles d’oreilles en diamant et un collier ras du cou en argent.

Les nouveaux cheveux roses de Jada font suite à sa récente pousse de cheveux. Jada a révélé dans une publication Instagram le mois dernier que ses cheveux repoussaient gris malgré l’alopécie et elle a partagé une photo avant et après de ses cheveux. Jada a posté les deux photos avec la légende : « Ces cheveux ici sont comme s’ils essayaient de revenir. Il y a encore quelques points chauds mais – nous verrons.

Sur la première photo, Jada a montré sa tête chauve et a mis en valeur son magnifique visage alors qu’elle arborait un smokey eye sensuel et une lèvre rose brillante. Sur la deuxième photo, qui était également un selfie, Jada a montré ses nouveaux cheveux gris qui étaient encore très courts mais qui poussaient beaucoup plus longtemps que les fois précédentes. Elle a opté pour un maquillage minimal sur la photo, révélant son teint incroyable.

Jada souffre d’alopécie depuis des années et elle a annoncé pour la première fois son diagnostic dans son émission-débat, Discussion à la table rougeen 2018. Depuis lors, Jada a été ouverte sur son état et cela a fait la une des journaux en 2022 aux Oscars.