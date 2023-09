Jada Pinkett Smith fait sensation avec un extrait de sa danse avec Pac

Maintenant, Jada…

Les réseaux sociaux sont en effervescence Jada Pinkett Smith, 52 ans, partageant un clip vidéo d’elle et de BFF au lycée Tupac Shakur danser ensemble tout en synchronisant les lèvres sur le tube classique de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, « Parents Just Don’t Understand ».

« CHAPITRE – Diplôme avancé Jamais dans un million d’années je n’aurais rêvé que le Prince de fraîcheur et moi ferions très connaissance. Jamais dans un million d’années je n’aurais imaginé que trois vies, leurs destins, seraient aussi liés. Et… je n’aurais jamais imaginé que cette vidéo deviendrait un souvenir tangible de la dernière fois où Pac et moi étions simplement des enfants ensemble. Pac et moi synchronisons les lèvres Parents Just Don’t Understand de Jazzy Jeff and the Fresh Prince pendant notre première année au lycée. Qui aurait pensé? #ourworthyJourney », a-t-elle sous-titré dans le premier des deux messages de la vidéo.

Qu’elle fêtait simplement son défunt ami ou qu’elle jouait à des jeux d’esprit crapuleux avec son mari, nous n’en sommes pas sûrs, mais la blague courante (ou la vérité ?) à propos de son utilisation de « l’âme sœur » Tupac pour tourmenter Will continue de dominer les médias sociaux.

S’il vous plaît Will Smith, je vous supplie de suivre tous nos couples de célébrités préférés et de divorcer, mon frère. Vous avez posté un magnifique post hbd sur Jada sur IG et elle l’a postée en train de danser avec PAC. pic.twitter.com/WOrTI6K7PA — Saints 2-eaux ⚜️ (@alwaysonyourTL) 21 septembre 2023

Encore plus intéressant, Jada publie cette vidéo LORS DE SON ANNIVERSAIRE tandis que Will la célèbre sur sa page Instagram.

À un moment donné, nous nous attendons à ce que Jada parle des amours de sa vie tout en faisant la promotion de ses mémoires. Digne qui sortira en rayon le 17 octobre.

En exclusivité interview avec PERSONNESl’actrice polarisante a parlé de la récupération de son récit tout en reconnaissant les « hypothèses » que les gens faisaient à son sujet.

« Je pense que les gens ont fait beaucoup d’hypothèses », a-t-elle déclaré. « Et tu sais quoi? À juste titre. Je dois m’approprier cela, en ce qui concerne le récit auquel j’ai participé, les mensonges sur moi-même. Dans le livre, j’explique vraiment tout cela en détail dans le cadre de mon parcours de récupération. Je pense que beaucoup de gens, pas seulement des femmes, mais beaucoup d’entre nous se perdent dans des récits qui ne sont pas nécessairement ou complètement directs.

Pensez-vous que Jada a tort de partager la vidéo ? Allez-vous copier son livre ? Dites-nous ci-dessous et observez l’hystérie de Twitter à propos du dernier hommage de Jada à Pac.