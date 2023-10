Jada Pinkett Smith et Will Smith « travaillent dur » sur leur mariage après leur séparation en 2016 – National

Jada Pinkett Smith a précisé qu’elle et son mari Will Smith s’efforçaient de réconcilier leur mariage après avoir révélé plus tôt que le couple était séparé, mais pas légalement divorcé, depuis 2016.

Pinkett Smith a fait ces commentaires lundi à Hoda Kotb de NBC. Aujourd’huiappelant Smith son « grand amour ».

« Il n’est pas possible de trouver un autre grand amour, et je pense que c’est là le point », a-t-elle déclaré. « Nous sommes maintenant dans un espace profond et de guérison. Et nous nous concentrons vraiment sur la guérison de la relation entre nous.

« Il n’y aura peut-être plus de divorce, en théorie ? » demanda Kotb.

« Nous avons vraiment travaillé dur », a répondu Pinkett Smith.

L’histoire continue sous la publicité

Kotb a semblé surpris par cette révélation car Pinkett Smith avait déclaré plus tôt dans une interview avec elle aux heures de grande écoute qu’elle et Smith vivaient « des vies séparées » depuis sept ans.

« Ce n’était pas un divorce sur papier », a précisé Kotb dans l’interview publiée vendredi.

« Bien », a répondu Pinkett Smith.

« … mais c’était un divorce », a déclaré Kotb.

« Divorce », a souligné Pinkett Smith.

Lundi, Kotb a demandé à Pinkett Smith de remettre les pendules à l’heure : « Attendez, juste pour que ce soit clair à 100 %, vous étiez divorcé, mais pas sur le papier, et maintenant nous sommes peut-être à un point où nous sommes de nouveau ensemble, » faisant référence à la relation entre Pinkett Smith et Smith.

« Nous travaillons très dur pour consolider notre relation », a déclaré Pinkett Smith.

« Retour à un mariage ? » » demanda Kotb.

« Retour à un partenariat de vie », a précisé Pinkett Smith.

« Voici ce qu’il en est du mariage mari-femme pour moi, pour mon processus de guérison », a-t-elle poursuivi.

«Je suis arrivé là-bas avec des idées très spécifiques qui m’empêchaient de voir Will tel qu’il est. Il ne peut pas être ce mari parfait et idéalisé. Je dois être capable de l’accepter pour l’humain qu’il est, il m’accepte pour l’humain que je suis. Et nous voulons nous aimer là-bas.

L’histoire continue sous la publicité

« OK, alors vous pourriez vivre dans la même maison ? » » demanda Kotb.

« Oui », a confirmé Pinkett Smith.

La situation relationnelle des deux acteurs a fait la une des journaux ces dernières semaines alors que Pinkett Smith fait la promotion de ses mémoires révélatrices. Digne, qui comprend des détails sur son mariage, ses problèmes de santé mentale et son enfance. Le livre est dans les rayons des magasins depuis mardi.

Smith a publié une déclaration au New York Times à propos de ses mémoires, affirmant que cela « l’avait en quelque sorte réveillé ».

« Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe et vous pouvez très facilement perdre votre sensibilité à ses nuances cachées et à ses beautés subtiles », a-t-il déclaré.

Pinkett Smith a répondu aux remarques de son mari avec Kotb, affirmant qu’elle pense que « la cécité émotionnelle » est « si universelle dans les relations – il ne m’a pas vu et je ne l’ai pas vu ».

« Nous avons dû nous séparer pour vraiment nous regarder et voir les blocages que nous avions afin de trouver un moyen de revenir. »

Après quelques semaines chargées sous les projecteurs, Smith a publié sa première publication sur Instagram depuis que lui et Pinkett Smith ont révélé leurs révélations matrimoniales.

« Notifications désactivées », a-t-il légendé la vidéo de lui alors qu’il dormait sur un bateau.

L’histoire continue sous la publicité

Le comédien Chris Rock, qui avait déjà été impliqué dans le drame du couple, ne s’est pas encore exprimé publiquement sur les problèmes conjugaux des Smith.