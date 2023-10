Jada Pinkett Smith et Will Smith sont-ils divorcés ? À l’intérieur de leur séparation – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Jada Pinkett Smith a laissé tomber la révélation choquante selon laquelle elle et son mari, Will Smith, sont séparés depuis 2016. Mais sont-ils divorcés ? Continuez à lire pour savoir si Jada et Will vont divorcer et connaître la raison de leur séparation.

Pourquoi Jada Pinkett Smith et Will Smith se sont-ils séparés ?

L’ancien Discussion à la table rouge l’animatrice s’est entretenue avec NBC News dans une interview qui sera diffusée le 13 octobre pour discuter de ses prochains mémoires, Digne. En parlant avec l’hôte Hoda KotbJada a révélé qu’elle et le Le roi Richard La star vit des « vies séparées » depuis près d’une décennie.

« Au moment où nous sommes arrivés en 2016, nous étions épuisés d’essayer », a-t-elle admis avant d’expliquer pourquoi ils se sont séparés. « Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. »

Lors d’un entretien de suivi avec PERSONNESJada a expliqué qu’elle et Will « réfléchissent toujours [their relationship] dehors. »

« Nous avons accompli un travail très intense ensemble », a noté le lauréat du Daytime Emmy Award. « Nous venons de ressentir un amour profond l’un pour l’autre et nous allons découvrir à quoi cela ressemble pour nous. »

Jada a ensuite parlé de sa lutte contre la dépression et de ses pensées suicidaires, et elle a noté que rencontrer son ex-mari avait changé ses pensées. Après qu’ils soient tombés amoureux, Cri 2 La star a arrêté de prendre le médicament Prozac.

« Une fois que j’ai rencontré Will, j’ai complètement abandonné ma santé mentale », a-t-elle avoué. «J’étais tellement enivré par lui et par notre dynamique. J’avais vraiment l’impression d’être guérie. Il est devenu la drogue.

Jada Pinkett Smith et Will Smith sont-ils divorcés ?

Malgré leur séparation en 2016, Jada a insisté sur le fait qu’elle et Will ne se dirigeaient pas vers un divorce lors de son interview sur NBC.

« J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer », a déclaré le Magic Mike XXL dit l’actrice. « Nous allons travailler sur n’importe quoi, et je n’ai tout simplement pas été en mesure de rompre cette promesse. »

Les plus grandes révélations « dignes » de Jada Pinkett Smith

Outre son mariage, Jada a lancé plusieurs bombes dans ses mémoires. Puisque personne ne pourra jamais oublier « la gifle » aux Oscars 2022, le New York Times Le best-seller lui a donné son point de vue sur la question. À ce moment-là, Jada était assise dans le public à côté de Will tandis que Chris Roche était sur scène pour prononcer un discours. Après avoir fait ce qui ressemblait à une blague sur l’alopécie de Jada (une maladie qui provoque la perte de cheveux), Will s’est approché de la scène, a giflé Chris et l’a menacé.

« Chris est descendu jusqu’au bout de la scène et a essayé de s’excuser auprès de moi », a déclaré Jada. PERSONNES, faisant référence au moment après que Will ait frappé Chris. « Il a dit : ‘Je ne vous voulais aucun mal.’ J’ai dit : « Je ne peux pas parler de ça maintenant, Chris. C’est une vieille merde.’ Je pensais que c’était [about] l’Oscar 2016 et leurs trucs qu’ils avaient avant même que j’entre en scène à la fin des années 80. Je dois laisser Will et Chris en parler, mais ils ont certainement leurs affaires.

Dans son livre, Jada a également allégué que Chris avait tenté de lui proposer un rendez-vous après que des rumeurs aient fait surface selon lesquelles elle et Will étaient en train de divorcer. Cependant, après avoir appris que ces affirmations étaient sans fondement, le comédien lui a présenté ses excuses.

« Je pense que chaque été, tous les rapports sortaient selon lesquels Will et moi étions en train de divorcer », a déclaré le Déclenchez-le a déclaré la star à la publication. « Et cet été-là, Chris, il pensait que nous allions divorcer. Alors, il m’a appelé et, en gros, il m’a dit : « J’adorerais sortir avec toi ». Et je me suis dit : « Que veux-tu dire ? Il m’a dit : « Eh bien, Will et vous n’êtes-vous pas en train de divorcer ? » Je me suis dit : ‘Non. Chris, ce ne sont que des rumeurs. Il était consterné. Et il s’est excusé abondamment, et c’est tout.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en détresse émotionnelle ou envisagez le suicide, appelez le Bouée de sauvetage nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255).