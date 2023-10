Jada Pinkett Smith et sa mère nient avoir trompé Will Smith

Jada Pinkett Smith a remis les pendules à l’heure concernant les rumeurs d’infidélité, et sa mère, Adrienne Banfield-Norris, a confirmé qu’elle « n’avait pas trompé Will » Smith.

Alors que nous entrons dans la deuxième semaine de Jada transformant le monde en un grand Discussion à la table rouge, il lui reste encore certaines choses à régler. Avant la publication de ses mémoires, Digne, l’actrice a laissé tomber des secrets explosifs comme du fil d’Ariane. Malgré les réactions négatives en ligne, Jada a précisé une fois pour toutes qu’elle n’avait pas trompé Will.

Lors de la promotion de son livre sur Talkshoplive, Jada a déclaré aux téléspectateurs : Émancipation La star n’était pas aussi éviscérée qu’il le paraissait à cause de l’enchevêtrement.

«J’ai juste besoin que les gens sachent, OK, je n’ai pas trompé Will Smith. Peu importe à quel point il regardait cette table avec tristesse. Et quand vous lirez ce livre, vous comprendrez en quelque sorte pourquoi le Tableau rouge est même arrivé en premier lieu », a-t-elle expliqué.

«Je suis dans un lieu de paix. Je suis dans un lieu de bonheur. Et en toute honnêteté, j’aime où je suis. En ce qui concerne Will, ma relation avec lui, vous savez, nous avons traversé cette longue période de séparation… afin que nous puissions voyager séparément et voyager ensemble.