Jada Pinkett-Smith et les célébrités réagissent au verdict de culpabilité de Brittney Griner Mopays.com

Jada Pinkett Smith, Les joueurs de la WNBA et bien d’autres étaient furieux après Britney Griner a été condamné à neuf ans de prison pour des accusations de drogue en Russie, le jeudi 4 août. De nombreuses célébrités et stars du sport de tout le pays ont poursuivi les appels à la libération de Brittney, 31 ans, à la lumière du verdict. “Le même jour, nous avons finalement obtenu justice pour Breonna [Taylor]… Je découvre que Brittney Griner vient de passer 9 ans en Russie », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram avec des émojis au cœur brisé et le hashtag « #FreeBrittney ».

Justin Bieber a également profité de son histoire Instagram pour partager la nouvelle et offrir toute l’aide possible à la star de la WNBA. “ÇA FAIT MAL”, a-t-il écrit. “Si quelqu’un sait de toute façon que je peux aider s’il vous plaît faites le moi savoir.”

Outre Jada et Justin, les coéquipiers de Brittney et les autres joueurs de la WNBA ont exprimé leur colère contre la décision et ont appelé à plus de justice pour elle sur les réseaux sociaux. Joueur des As de Las Vegas A’Ja Wilson a partagé une série de points d’exclamation, et le coéquipier Phoenix Mercury de Brittney Skylar Diggins Smith a écrit: “Bulls-t!” apparemment en référence au verdict. Joueur de Seattle Storm Jewel Loyd a tweeté une série d’emojis au cœur brisé. «Les cœurs lourds, pensant et priant pour Brit. S’il vous plaît, gardez-la et sa famille soulevées “, ancien joueur de la WNBA Gagner de l’argent tweeté.

Les cœurs lourds, pensant et priant pour Brit🤎🙏🏾 S’il vous plaît, gardez-la et sa famille soulevées ! – SwinCash (@SwinCash) 4 août 2022

‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://t.co/GXYWCnXBrG — A’ja Wilson (@_ajawilson22) 4 août 2022

Connerie! – Skylar Diggins-Smith (@SkyDigg4) 4 août 2022

💔💔💔 – Jewell B Loyd (@jewellloyd) 4 août 2022

Journaliste Arielle Chambres a également partagé son chagrin au verdict. “Nous t’aimons. LIBÉREZ BRITTNEY GRINER », a-t-elle écrit. « Elle ne peut pas se déconnecter ou sortir. Elle est dans cette prison. Tout ce qui est nul, mec.

9,5 ans ?! 9,5 ans 💔 BG, on t’aime. Dk quoi dire d’autre. Nous t’aimons. GRATUIT BRITTNEY GRINER. — Arielle (Ari) Chambers (@ariivory) 4 août 2022

Je ne peux tout simplement pas m’empêcher de penser que nous avons la possibilité de nous déconnecter pour prendre soin de nous… pour la douleur que nous ressentons en regardant BG à travers tout cela. Mais elle ne peut pas se déconnecter ou sortir. Elle est dans cette prison. Tout ce qui est nul, mec. — Arielle (Ari) Chambers (@ariivory) 4 août 2022

Président Joe Biden a publié une déclaration peu de temps après sa condamnation. Le président s’est engagé à poursuivre le combat pour l’amener et Paul Whelan, un autre Américain détenu, de retour chez lui. « La Russie détient à tort Brittney. C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers. Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Brittney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible », a-t-il déclaré.

WNBA et @NBA déclaration concernant Brittney Griner ⬇️ pic.twitter.com/jlQlVS3ZtL – WNBA (@WNBA) 4 août 2022

Outre Biden, commissaire de la WNBA Cathy Engelbert et commissaire de la NBA Adam Argent a publié une déclaration commune qualifiant le verdict d'”injustifié et malheureux”, mais ils espéraient également qu’un accord serait trouvé pour la ramener dans son pays d’origine. “L’engagement de la WNBA et de la NBA à son retour en toute sécurité n’a pas faibli et nous espérons que nous sommes proches de la fin de ce processus pour enfin ramener BG aux États-Unis”, ont-ils déclaré.

Malgré la condamnation de Brittney, il y aurait eu des plans pour proposer un échange de prisonniers avec Biden proposant soi-disant de libérer le marchand d’armes Victor Bout, qui a été surnommé “Le marchand de la mort”, en échange de Brittney et Paul, 52 ans, par CNN. La proposition signalée a été critiquée par l’ancien président Donald Trump. “Cela ne semble certainement pas être un très bon échange”, a-t-il déclaré dans une récente interview en podcast.

Les avocats de Brittney ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire appel de la décision, et ils ont également critiqué la décision dans une déclaration à Nouvelles de la BNC. “Le tribunal a complètement ignoré toutes les preuves de la défense, et surtout, le plaidoyer de culpabilité”, ont-ils déclaré.