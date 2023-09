Jada Pinkett Smith espère une « clôture » après l’arrestation du suspect du meurtre de Tupac Shakur

Jada Pinkett Smith a partagé ses réflexions sur l’arrestation d’un suspect lié au meurtre de Tupac Shakur en 1996.

« Maintenant, j’espère que nous pourrons obtenir des réponses et conclure un moment. RIP Pac », a écrit Pinkett Smith sur son histoire Instagram, accompagnée d’un emoji de colombe blanche.

Shakur, né Lesane Parish Crooks, a été tué par balle le 7 septembre 1996 à Las Vegas lors d’une fusillade en voiture à l’âge de 25 ans.

Vendredi, la police a inculpé Duane « Keffe D » Davis de meurtre ouvert avec utilisation d’une arme mortelle et renforcement d’un gang.

UN HOMME INculpé DANS LE MEURTRE DE TUPAC SHAKUR EN 1996

Le procureur général adjoint du district, Marc DiGiacomo, a déclaré qu’un grand jury siégeait dans cette affaire depuis « plusieurs mois ». Le procureur a décrit Davis comme le « commandant sur place » qui « a ordonné la mort » de Shakur.

Pinkett Smith et le rappeur se sont rencontrés à la Baltimore School for the Arts dans le Maryland à la fin des années 1980 et sont devenus des amis proches.

JADA PINKETT SMITH HONNEUR LE 50E ANNIVERSAIRE DE TUPAC SHAKUR AVEC UN POÈME JAMAIS VU AVANT DU RETARD DU RAPPEUR

Plus tôt ce mois-ci, la star de « Girls Trip » a partagé une vidéo d’elle et Shakur synchronisant les lèvres et dansant sur « Parents Just Don’t Understand » de Will Smith à l’époque de Fresh Prince, et du DJ Jazzy Jeff, tout en taquinant ses mémoires, « Digne. »

« Je n’aurais jamais imaginé que cette vidéo deviendrait un souvenir tangible de la dernière fois où Pac et moi étions simplement des enfants ensemble », a-t-elle écrit en légende.

Elle a également noté que Smith était devenu son éventuel mari, écrivant: « Pas dans un million d’années, je n’aurais rêvé que le Prince de fraîcheur et moi devenions, euh, très familiers », ajoutant: « Pas dans un million d’années, je n’aurais imaginé trois vies ». , leurs destins seraient tellement liés.

Même si elle et le regretté rappeur entretenaient une relation étroite, Pinkett Smith a déclaré à People en 2017 que les deux n’avaient jamais eu de relation amoureuse.

La même année, elle a également révélé lors d’une interview SiriusXM avec Howard Stern qu’elle était trafiquante de drogue lorsqu’elle et Shakur se sont rencontrés et a réitéré que leur relation était basée sur la survie plutôt que sur la romance.

Dans une précédente interview de Stern, elle avait révélé qu' »il n’y avait aucune alchimie physique » entre eux et qu’ils s’étaient embrassés une fois, mais « ce devait être le baiser le plus dégoûtant pour nous deux ».

Bien qu’ils n’aient jamais été en couple, Pinkett Smith a déclaré que leur relation était étroite et compliquée lors d’un épisode de 2019 de sa série « Red Table Talk ».

« Il se dit : ‘Tu es la seule stabilité que j’ai. Je ne peux pas me permettre que tu concentres cette attention ailleurs. J’ai besoin de cette stabilité.’ Donc pour lui, c’était… nous étions une ancre l’un pour l’autre. Donc à chaque fois qu’il avait l’impression que cette ancre était menacée… oh mon dieu », se souvient-elle de leur amitié.