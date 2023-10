Jada Pinkett Smith dit qu’elle et Will Smith sont séparés depuis 2016

Jada Pinkett Smith a révélé qu’elle et son mari Will Smith vivaient « des vies complètement séparées » depuis 2016.

Dans un extrait de sa prochaine émission spéciale aux heures de grande écoute de NBC News avec Hoda Kotb, Pinkett Smith a déclaré que le couple n’avait pas encore rendu publique leur séparation parce qu’ils n’étaient pas « encore prêts ».

Ils « essayaient encore de trouver une solution entre nous deux, comment être en partenariat », a-t-elle déclaré.

« Comment pouvons-nous présenter cela aux gens ? » dit-elle à Kotb. « Nous n’avions pas compris cela. »

Pinkett Smith, 52 ans, et Smith, 55 ans, sont mariés depuis 1997. Pinkett Smith a déclaré qu’ils n’étaient pas légalement divorcés.

Leur mariage a fait l’objet d’un examen minutieux pendant la période où, selon elle, ils étaient séparés.

En juillet 2020, le chanteur August Alsina a révélé qu’il avait eu une relation amoureuse avec Pinkett Smith, ce qu’elle a confirmé lors d’un épisode avec son mari sur « Red Table Talk ».

« Je me suis retrouvé en conflit avec August », avait déclaré Pinkett Smith à l’époque, expliquant alors que le couple de superstars « traversait une période très difficile » lorsque cela s’est produit.

Puis il y a eu la claque des Oscars.

Lors de la cérémonie des Oscars 2022, Smith a pris d’assaut la scène et a giflé le présentateur Chris Rock après avoir fait une blague sur la calvitie de Pinkett Smith. Elle souffre d’alopécie, ce qui lui a causé une perte de cheveux.

Dans une nouvelle interview avec People, Pinkett Smith a parlé de l’incident, qu’elle a dit, comme beaucoup d’autres personnes, qu’elle avait d’abord considéré comme un morceau de comédie entre les deux hommes.

«Je me suis dit: ‘C’est un sketch.’ Je me disais : « Il n’y a aucune chance que Will le frappe » », se souvient-elle. « Ce n’est que lorsque Will a commencé à retourner à sa chaise que j’ai réalisé que ce n’était pas un sketch. »

Elle a déclaré à la publication que dès qu’ils étaient seuls, elle avait demandé à Smith : « Ça va ? »

Pinkett Smith a déclaré à Kotb lors de leur entretien que le mariage s’était brisé à cause de « beaucoup de choses ».

« Je pense qu’au moment où nous sommes arrivés en 2016, nous étions tous les deux épuisés d’essayer », a déclaré Pinkett Smith. « Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. »

Elle a dit qu’elle « avait fait la promesse » qu’il n’y aurait jamais de raison pour qu’elle et Smith divorcent « et je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse », a-t-elle déclaré.

Pinkett Smith en révèle davantage sur son mariage, sa carrière et ses débuts dans ses prochains mémoires, « Worthy ». Le livre sort le 17 octobre.