Jada Pinkett Smith dit qu’elle et lui seront séparés depuis 2016

Jada Pinkett Smith vient de dévoiler une énorme surprise concernant son mariage avec Will Smith, s’ouvrant plus que jamais sur leur relation.

Dans un extrait de son prochain Actualités NBC spécial aux heures de grande écoute avec Hoda Kotb, dont la diffusion est prévue le 13 octobre, Discussion à la table rouge l’animatrice révèle qu’elle et Smith sont séparés et vivent « des vies complètement séparées » depuis 2016.

Hoda demande à Pinkett Smith de développer la révélation du mariage dans ses prochains mémoires, Dignel’animatrice disant que c’est ce qui « l’a le plus surprise » parmi les « beaucoup de choses surprenantes » du livre.

Bien qu’ils soient toujours légalement mariés, Pinkett Smith explique qu’elle et Will ne sont plus ensemble de manière romantique – et ce, depuis longtemps.

« Ce n’était pas un divorce sur le papier », précise Kotb. « C’est vrai », dit Pinkett Smith. « … mais c’était un divorce », répond Kotb. «Divorce», insiste Pinkett Smith.

Lorsque Hoda demande pourquoi le couple n’a pas rendu public l’état de leur relation auparavant, Pinkett Smith répond que cela revient simplement au fait « qu’ils ne sont tout simplement pas encore prêts ».

Jada continue d’expliquer que jusqu’à présent, le couple « essayait toujours de comprendre entre nous deux comment être en partenariat… En ce qui concerne, comment présenter cela aux gens ? Nous n’avions pas compris cela.

Quant à ce qui a conduit à la fin de la relation, il n’y a pas de réponse claire.

« Pourquoi ça s’est fracturé… ça fait beaucoup de choses », explique l’actrice. « Au moment où nous sommes arrivés en 2016, nous étions épuisés d’essayer. Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être.

Jada – qui a épousé Will en 1997 – a poursuivi en disant que même si elle avait envisagé un divorce légal, elle n’avait tout simplement jamais pu le faire.

« J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer », a déclaré Pinkett Smith. « Nous allons y arriver… peu importe, je n’ai tout simplement pas réussi à rompre cette promesse. »

Le mariage de Will et Jada a longtemps fait la une des journaux, y compris le fameux « enchevêtrement » de cette dernière avec August Alsina et la relation ultérieure du couple. Discussion à la table rouge interview à ce sujet en 2020.

Au cours de l’épisode, diffusé en 2020, Smith et Pinkett Smith ont évoqué leur mariage, c’est à ce moment-là qu’ils ont confirmé qu’avant sa relation avec Alsina, ils avaient « traversé une période très difficile ».

«J’en avais fini avec ton cul», a déclaré Smith dans l’épisode. « Ouais, tu m’as jeté sur le trottoir », a répondu Pinkett Smith. « Nous nous sommes séparés. »

Ce que nous découvrons seulement maintenant, c’est que le couple ne s’est jamais remis ensemble.

Jada Pinkett Smith révèle encore plus de détails sur leur relation dans ses prochains mémoires, Dignequi sortira dans les bibliothèques le 17 octobre.