Jada Pinkett Smith dit qu’elle espère obtenir des « réponses » après son arrestation pour le meurtre de Tupac Shakur

Jada Pinkett Smith espère une fermeture après une Un homme du Nevada a été arrêté en lien avec le meurtre longtemps non résolu du rappeur Tupac Shakur.

«Maintenant, j’espère que nous pourrons obtenir des réponses et parvenir à une conclusion. RIP Pac », a-t-elle écrit vendredi dans une story Instagram, peu de temps après que les responsables ont annoncé que Duane Keith Davis avait été accusé de meurtre avec une arme mortelle commis dans le but de promouvoir une bande criminelle.

Smith a parlé à plusieurs reprises de sa relation avec Shakur. Dans un entretien l’année dernière avec Howard Sternelle a déclaré qu’elle n’avait « jamais rencontré de ma vie une personne comme Pac ».

« Il avait tellement de charisme », a-t-elle déclaré.

Smith a déclaré que la mort de Shakur était « vraiment tragique » mais qu’il avait laissé une « marque très forte et puissante » sur le monde.

« Les gens sont toujours inspirés par lui », a-t-elle déclaré. « Alors il a fait son travail. »

Davis, 60 ans, également connu sous le nom de « Keefy D » ou « Keffe D », avait déjà reconnu avoir été dans la voiture qui s’est arrêtée à côté du véhicule de Shakur à Las Vegas le 7 septembre 1996, la nuit où le rappeur a été abattu.

L’acte d’accusation allègue que Davis a été impliqué dans la fusillade et a obtenu une arme à feu « dans le but de se venger » de Shakur et de Marion « Suge » Knight, responsable de son label Death Row et affilié de longue date d’un groupe rival. le Mob Piru. L’acte d’accusation ne dit pas que Davis a appuyé sur la gâchette, mais affirme que lui et trois autres membres du gang ont conspiré pour tuer le rappeur « en agissant de concert tout au long ».

Le lieutenant Jason Johansson de la police métropolitaine de Las Vegas a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que Davis était le « tireur » de son groupe et « avait orchestré le plan qui a été exécuté ».

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a célébré l’acte d’accusation.

« C’est l’acte d’accusation que nous attendions depuis près de trois décennies », a-t-il déclaré vendredi. « La justice sera rendue. » Les autorités ont déclaré que la mort de Shakur avait été provoquée par une bagarre plus tôt dans la soirée, lorsque le rappeur et Knight avaient brutalisé un homme identifié comme étant Orlando Anderson, le neveu de Davis, à l’intérieur du MGM Grand Hotel & Casino à la suite d’un combat de poids lourds entre Mike Tyson et Bruce Sheldon.

Davis a immédiatement cherché à se venger, selon les responsables, et a obtenu l’arme qui a été utilisée pour tuer le rappeur.

Anderson a longtemps été soupçonné d’avoir appuyé sur la gâchette, mais il avait nié son implication. Il est décédé deux ans plus tard dans une fusillade entre gangs sans rapport avec cela.

Pendant des décennies, le meurtre et l’affaire Shakur ont alimenté théories du complotparoles de chansons et films.

Cette histoire a été initialement publiée sur NBCNews.com.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com