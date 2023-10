Jada Pinkett Smith dit pas de contrat de mariage, pas de divorce avec Will Smith

Jada Pinkett Smith et Will Smith étaient tellement attachés à leur mariage qu’ils ont renoncé à un contrat de mariage et, malgré leur séparation actuelle, ils n’ont pas l’intention de divorcer.

Jada continue de donner un aperçu de sa relation avec Will après avoir révélé qu’ils vivaient séparément depuis sept ans.

Les résurrections matricielles l’actrice a eu une conversation intime avec Parade vendredi. L’interview a révélé qu’elle et le Fresh Prince avaient choisi de ne pas signer d’accord prénuptial avant leur mariage en 1997 parce que le divorce n’était pas une option.

Pinkett Smith a déclaré qu’elle et Will étaient d’accord : « Quoi qu’il en soit, nous allons trouver une solution et c’est pourquoi nous n’avons pas besoin d’un contrat de mariage, parce que je fais la promesse que le divorce ne sera pas nécessaire, que nous le ferons. comprenez cela.

L’homme de 52 ans aurait une valeur nette de 50 millions de dollars. Pendant ce temps, le sac de Will est sept fois supérieur, soit 350 millions de dollars.

La star de « Set it Off » a révélé qu’elle et son amour de longue date resteraient toujours engagés pendant un « moment très réel » qu’ils ont partagé où ils ont reconnu qu’ils feraient face à des « moments difficiles ».

Alors qu’ils jonglaient avec deux enfants et deux carrières à Hollywood, des difficultés sont apparues et le couple s’est séparé en 2016, 20 ans plus tard.

La révélation choquante de Jada a parfaitement taquiné ses mémoires douloureusement honnêtes, Digne, parce qu’ils semblaient être le couple de pouvoir ultime. Et compte tenu du fait que la star des « Bad Boys » a giflé un peu Brooklyn de Chris Rock aux Oscars 2022 pour avoir plaisanté sur la tête chauve de Pinkett.

L’acteur du «King Richard» a crié depuis son siège au premier rang: «Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche.»

Jada a révélé qu’à ce moment-là, elle pensait : « Je suis vraiment inquiète pour Will parce que je ne sais pas ce qui se passe. »

Bien qu’ils se soient séparés il y a des années, Jada dit qu’ils n’ont pas l’intention de divorcer.

« J’ai fait la promesse qu’il n’y aurait jamais de raison pour que nous divorcions », a déclaré l’actrice de « Nutty Professor Professor ». « Nous travaillerons sur n’importe quoi. Et je n’ai tout simplement pas réussi à rompre cette promesse.

Certaines promesses DOIVENT être rompues, surtout pour votre santé mentale ou celle de votre partenaire.

Will n’a pas encore parlé publiquement du véritable statut de son mariage.

Les Smith ont fait face à de vives critiques ces dernières années, notamment Jada. Cependant, vous ne pouvez pas nier que le couple est l’exemple parfait pour travailler sur son mariage jusqu’à ce qu’il soit irréparable.

Que pensez-vous des couples refusant de signer un contrat de mariage comme tactique pour garder leur mariage intact ?