Jada Pinkett Smith dénonce les rumeurs selon lesquelles Will Smith serait gay et avoue avoir eu des pensées suicidaires

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou au 1-800-273-TALK (8255).

Jada Pinkett Smith dit sa vérité.

Lors d’une apparition dans une émission spéciale aux heures de grande écoute pour « Today », l’actrice a évoqué les rumeurs sur la sexualité de son mari Will Smith et la façon dont elle luttait auparavant contre les pensées suicidaires.

La star de « Girl’s Trip » a parlé franchement de son mariage de 26 ans avec l’acteur de « Le Prince de Bel Air » et a démenti les rumeurs qui circulaient autour de leur relation.

Pinkett Smith, 52 ans, a précisé si le couple avait déjà été échangiste ou avait eu un mariage ouvert ou si son mari était secrètement gay.

« Je veux dire, il y avait un million de choses là-bas », a déclaré Pinkett Smith à l’animatrice Hoda Kotb.

« Non. Vous savez, cela fait partie du problème. Je dirais que rien de tout cela n’est vrai. Je peux certainement comprendre pourquoi il y aurait des malentendus », a-t-elle ajouté, « mais rien de tout cela n’est vrai. »

Plus tôt cette semaine, l’auteur de « Worthy » a lancé une autre bombe concernant sa relation avec son mari Smith.

Elle a déclaré que le couple n’était pas ensemble depuis plus de sept ans – mais qu’ils apparaissaient en tant que mari et femme lors d’apparitions publiques.

« Nous vivons séparément », a admis Pinkett Smith.

« J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer. Nous surmonterons tout. Et je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse », a-t-elle déclaré.

Se séparant en 2016, Pinkett Smith a déclaré qu’elle et Smith « étaient tout simplement épuisés d’essayer » de rester ensemble. « Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. »

L’actrice a suggéré que « ne pas être prête » à discuter publiquement de la séparation, ainsi que « essayer encore de trouver entre nous deux comment être en partenariat » étaient des raisons pour garder le secret. Ils ont même gardé le silence pendant une période d’examen minutieux intense, lorsque l’actrice a été accusée d’avoir trompé Smith avec l’ami de la famille August Alsina. En 2021, Pinkett Smith a confirmé à contrecœur sa relation avec Alsina lors d’une conversation avec Smith dans son émission désormais disparue « Red Table Talk ».

« Je me suis retrouvée dans un autre type d' »enchevêtrement » avec August », a révélé l’actrice, tout en admettant qu’elle et Smith étaient séparés à l’époque. Elle a en outre précisé : « C’était une relation, absolument. »

Cela signifie également que le couple a été séparé lors du tristement célèbre incident de Smith aux Oscars en 2022. Smith a pris d’assaut la scène des Oscars, giflant Chris Rock au visage après que le comédien ait fait une blague faisant référence à la tête chauve de Pinkett Smith. Elle souffre d’alopécie.

En s’asseyant, Smith a crié à Rock : « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche. »

« Ce genre de moments peut faire deux choses. Ils peuvent amplifier l’amour, ou ils peuvent vraiment vous rendre amer, en colère, plein de ressentiment », a continué Pinkett Smith à dire à Kotb à propos de la gifle des Oscars. « Nous avons choisi de vraiment regarder ce moment et de guérir. »

L’animatrice de « Red Table Talk » a également partagé qu’elle avait vécu de nombreuses guérisons pendant les périodes tumultueuses de sa vie.

Pinkett Smith a avoué qu’elle était aux prises avec des pensées profondes et sombres dans la quarantaine et a élaboré un plan de suicide.

« Je souffrais de dépression depuis longtemps. C’était vraiment insupportable », a-t-elle expliqué à Kotb.

« Tu commences à penser que tout le monde va mieux sans toi. »

Pinkett Smith a révélé que son plan de suicide était de mettre fin à ses jours en descendant d’une falaise le long de Mulholland Drive à Los Angeles.

« Aussi morbide que cela puisse paraître, quand j’élaborais un plan, je me disais : ‘OK, tu as un plan, donc tout va bien.' »

Pour faire face à sa dépression, elle a recherché un traitement non conventionnel sous la forme d’Ayahuasca, un psychédélique à base de plantes qui est pour la plupart illégal aux États-Unis. Pinkett Smith a déclaré que le remède l’avait aidée à se sentir enfin libre, comme si le « voile avait été levé ».

