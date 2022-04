Jada Pinkett Smith « a blessé » Tupac lorsqu’elle lui a demandé de ne pas battre Will Smith il y a des années, selon un ami

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tupac Shakur a été « blessé » par Jada Pinkett Smith il y a des années, lorsque l’actrice aurait demandé au rappeur de ne pas faire de mal à Will Smith une fois qu’ils auraient commencé à sortir ensemble, selon un ami du défunt musicien.

Pinkett Smith et le rappeur, né Lesane Parish Crooks, se sont rencontrés à la Baltimore School for the Arts dans le Maryland à la fin des années 1980 et sont devenus des amis proches. Pinkett Smith a précédemment déclaré que les deux n’avaient jamais été romantiques.

Maintenant, près d’un mois après que Will Smith soit devenu viral pour sa gifle de Chris Rock aux Oscars à cause d’une blague sur la tête chauve de sa femme, une interview de 2021 avec l’ami de Shakur et collaborateur d’Outlawz Mutah « Napoleon » Wassin Shabazz Beale a refait surface sur Internet. Dans l’interview, Napoléon est interrogé sur l’amitié de Pinkett Smith et Shakur.

« Il avait beaucoup d’amour pour Jada Pinkett et beaucoup de respect pour elle », a déclaré Napoléon sur L’art du dialogue Chaîne Youtube.

Cependant, l’ami a affirmé qu’il y avait eu une fois où il avait vu le rappeur bouleversé par quelque chose que Pinkett Smith lui avait dit.

« La deuxième fois que je l’ai probablement entendu parler d’elle, c’est quand il est allé à Los Angeles. Il était très contrarié, tu vois ce que je veux dire ? Pac est sorti de la pièce et a dit : « Jada, elle va me contacter et me dire ‘ne rien faire à Will Smith.’ Alors Pac était bouleversé. Il était comme je ne sais pas pourquoi elle pense que j’essaierais de créer un problème avec Will Smith. Donc je suppose que ça l’a un peu blessé », a déclaré Napoléon.

L’ami du défunt rappeur a poursuivi en disant qu’il pensait que Shakur était d’accord avec le fait que Pinkett Smith sorte avec la star de « Fresh Prince of Bel Air » parce qu’il « n’avait pas d’autre choix ».

« Je pense que Pac respectait Jada Pinkett. C’était un choix. C’était le genre de personne qu’il allait la soutenir. Comme je l’ai dit, il a été offensé quand elle lui a demandé de ne rien faire à Will Smith d’un point de vue de ne pas être violent envers lui. Je pense que cela l’a probablement blessé plus que tout parce qu’il est comme quoi pensez-vous que c’est? Je ne me promène pas seulement en étant cet individu impulsif et violent. Je pense que cela a probablement blessé un peu ses sentiments à ce moment particulier », a-t-il dit.

Napoléon a également évoqué les similitudes entre Shakur et Smith. Selon l’ami, la légende du hip-hop écrivait des scénarios de films jusqu’à sa mort. Il voulait jouer en plus de sa carrière musicale.

« Je pense qu’il aurait été le premier Will Smith. Quand vous parlez à ces enfants en ce moment, ils ne savent pas que Will Smith était un rappeur. Ils voient juste Will Smith comme un acteur préféré. Pac était devant eux. Je pense qu’il aurait obtenu 40, 50 ou 30 millions de dollars de contrats de films. »

Pinkett Smith n’a pas hésité à parler de son amitié avec Shakur au fil des ans. L’année dernière, le jour qui aurait été son 50e anniversaire, l’actrice a partagé un poème inédit de Shakur.

« Je ne pense pas que celui-ci ait jamais été publié », a-t-elle déclaré dans le clip. « … Je ne pense pas que cela l’aurait dérangé que je partage ça avec vous. »

Le co-animateur de « Red Table Talk » a ensuite lu à haute voix le poème, qui parle de la mort et du désir de Shakur de « me laisser vivre pour voir ce qu’il y avait d’or en moi / avant qu’il ne soit trop tard ».

En 2015, Pinkett Smith a confirmé Howard Stern qu’elle et Shakur n’étaient pas physiquement attirés l’un par l’autre. Pour le prouver, elle a dit qu’elle avait forcé le musicien à l’embrasser, mais ils ont convenu que c’était « le baiser le plus dégoûtant » qu’ils aient jamais eu.

Deux ans plus tard, en 2017, Pinkett Smith a également déclaré au magazine People que les deux n’avaient jamais été romantiques.

Cette même année, elle a également admis sur un SiriusXM entretien radio qu’elle était un trafiquant de drogue quand ils se sont rencontrés et ont soutenu qu’elle et le maître de cérémonie « Dear Mama » avaient développé une relation basée sur la survie plutôt que sur la romance.

Shakur a été abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas à 25 ans.

Au cours des dernières semaines, le mariage de Pinkett Smith et Smith a fait parler d’Hollywood après la gifle de Smith et sa démission de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

« Jada, je t’aime. ‘GI Jane 2’, j’ai hâte de le voir, d’accord? » Rock, 57 ans, avait plaisanté aux Oscars, faisant référence au film de 1997 « GI Jane », mettant en vedette Demi Moore, qui s’était rasé la tête pour dépeindre un candidat fictif des Navy SEAL.

Pinkett Smith, 50 ans, a révélé en 2018 qu’elle avait reçu un diagnostic d’alopécie. L’actrice a souvent discuté des défis de la perte de cheveux sur Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

Smith, 53 ans, est monté sur scène depuis son siège au premier rang et a balancé Rock avec une paume ouverte, générant une forte claque. Smith retourna à son siège et cria à Rock de laisser Pinkett Smith tranquille. Rock a répondu qu’il faisait juste une blague « GI Jane » – et Smith lui a crié dessus une deuxième fois.

Smith a crié à Rock de « garder le nom de ma femme hors de votre putain de bouche », et la foule s’est tue lorsqu’il est devenu clair que ce n’était pas un acte.

Le moment a choqué le public du Dolby Theatre et les téléspectateurs à la maison.

L’incident a conduit à une enquête menée par l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

En fin de compte, l’académie a annoncé sa décision d’interdire Smith du Oscars pour 10 ans. « J’accepte et respecte la décision de l’académie », a déclaré Smith dans un communiqué après le verdict.

Smith a annoncé sa démission dans un communiqué le 1er avril, affirmant qu’il avait « trahi la confiance de l’académie ». Smith a ajouté qu’il « avait privé les autres nominés et gagnants » de leur chance de célébrer, et a déclaré qu’il accepterait toute autre conséquence de la part du conseil d’administration.

Smith s’est d’abord excusé pour ses actions quelques minutes après avoir giflé Rock, lorsqu’il a reçu son prix du meilleur acteur pour son rôle dans « King Richard ».

« Je veux m’excuser auprès de l’académie. Je veux m’excuser auprès de tous mes collègues nominés », a déclaré Smith. « C’est un beau moment. »

Smith s’est de nouveau excusé dans une publication Instagram le lendemain, en identifiant le comédien.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice », a écrit Smith. « Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement. Je voudrais m’excuser publiquement auprès de toi, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.

Rock n’a pas encore partagé publiquement ses réflexions sur l’incident. Cependant, lors de sa première émission comique après les Oscars à Boston, il a déclaré à une foule qu’il « est toujours en train de traiter ce qui s’est passé ».

« À un moment donné, je parlerai de ce s—, et ce sera sérieux, et ce sera drôle », a partagé Rock.

