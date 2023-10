Jada Pinkett révèle qu’elle et Will Smith sont séparés depuis plus de 7 ans, mais refusent de divorcer

Jada Pinkett Smith vient de lâcher une bombe concernant sa relation avec son mari Will Smith.

Elle a déclaré que le couple n’était pas ensemble depuis plus de 7 ans – mais qu’ils apparaissaient en tant que mari et femme lors d’apparitions publiques.

« Nous vivons séparément », a admis Pinkett Smith dans une interview avec Hoda Kotb pour l’émission « Today » alors qu’elle faisait la promotion de son nouveau livre « Worthy ».

« J’ai fait la promesse que nous n’aurons jamais de raison de divorcer. Nous surmonterons tout. Et je n’ai tout simplement pas pu rompre cette promesse », a-t-elle déclaré.

Se séparant en 2016, Pinkett Smith a déclaré qu’elle et Smith « étaient tout simplement épuisés d’essayer » de rester ensemble. « Je pense que nous étions tous les deux un peu immobiles, coincés dans notre fantasme, sur ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. »

L’actrice a suggéré que « ne pas être prête » à discuter publiquement de la séparation, ainsi que « essayer encore de trouver une solution entre nous deux pour savoir comment être en partenariat » sont des raisons de cacher ce secret. Ils ont même gardé le silence pendant une période d’examen minutieux intense, lorsque l’actrice a été accusée d’avoir trompé Smith avec l’ami de la famille August Alsina. En 2021, Pinkett Smith a confirmé à contrecœur sa relation avec Alsina lors d’une conversation avec Smith dans son émission désormais disparue « Red Table Talk ».

« Je me suis retrouvée dans un autre type d' »enchevêtrement » avec August », a révélé l’actrice, tout en admettant qu’elle et Smith étaient séparés à l’époque. Elle a en outre précisé : « C’était une relation, absolument. »

Cela signifie également que le couple a été séparé lors du tristement célèbre incident de Smith aux Oscars en 2022. Smith a pris d’assaut la scène des Oscars, giflant Chris Rock au visage après que le comédien ait fait une blague faisant référence à la tête chauve de Pinkett Smith. Elle souffre d’alopécie.

En s’asseyant, Smith a crié à Rock de « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche. »

« Je me suis dit : « C’est un sketch », a déclaré Pinkett Smith au magazine People à propos de l’attaque. « Je me disais : « Il n’y a aucun moyen que Will le frappe » », se souvient-elle avoir pensé. « Ce n’est que lorsque Will a commencé à retourner à sa chaise que j’ai réalisé que ce n’était pas un sketch. »

« Je vais être à ses côtés », a-t-elle déclaré à propos de Smith, 55 ans, « mais je vais aussi lui permettre de découvrir cela par lui-même. »

La relation du couple est compliquée et Pinkett Smith a déclaré qu’ils « étaient encore en train de le comprendre ».

« Nous avons fait un travail très dur ensemble. Nous avons juste un amour profond l’un pour l’autre et nous allons découvrir à quoi cela ressemble pour nous. »

Se mariant en 1997, ils partagent leur fils Jaden, 25 ans, et leur fille Willow, 22 ans. Smith a un autre fils Trey, 30 ans, que Pinkett Smith appelle son « fils bonus », avec son ex-femme Sheree Zampino.