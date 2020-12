Jacqui Lambie a accusé le haut patron des ADF de « jeter des creuseurs sous le bus » et affirme que « la vérité sortira » à la suite du rapport explosif sur les crimes de guerre présumés en Afghanistan.

Une enquête de quatre ans menée par l’inspecteur général des forces de défense australiennes, le juge Paul Brereton, a révélé des preuves crédibles de 39 homicides illégaux et de deux cas de torture commis par les troupes australiennes en Afghanistan.

Angus Campbell a initialement promis de révoquer les citations d’unité méritoires des 3000 soldats des forces spéciales qui ont servi en Afghanistan en 2007 et 2013, lorsque des crimes de guerre présumés ont été commis.

Une enquête de quatre ans menée par l’inspecteur général des forces de défense australiennes, le juge Paul Brereton, a révélé des preuves crédibles de 39 homicides illégaux et de deux cas de torture commis par les troupes australiennes en Afghanistan. Sur la photo: un soldat en service

Mais face à la pression publique et aux interventions du Premier ministre, le général Campbell affirme désormais qu’aucune décision finale n’a été prise.

Mme Lambie, qui a servi dans l’armée australienne de 1989 à 2000, a déclaré que c’était «bouleversant» que les ADF n’aient pas examiné leur propre leadership.

‘[They] a jeté ces creuseurs directement sous le bus pour couvrir leurs propres fesses », a-t-elle déclaré à l’émission Today jeudi matin.

«Je pense qu’il est temps d’avoir du sang frais.

« Je pense que cette époque est révolue et je pense que lui et certains de ses camarades au sommet, il est temps que d’autres personnes interviennent et prennent le relais.

«Il est temps pour Angus de partir.

Jacqui Lambie (photographiée dans Today) a accusé le haut patron de l’ADF de « jeter des creuseurs sous le bus »

L’animatrice d’aujourd’hui, Allison Langdon, a déclaré que l’enquête était «vraiment claire que les hauts gradés n’en savaient rien».

Mais Mme Lambie a rapidement été en désaccord et a affirmé qu’il était « nul » que les hauts gradés n’étaient pas à travers les allégations.

«Après dix ans dans l’armée et ce que j’entends, vous savez que des preuves finiront par sortir», a-t-elle déclaré.

«Je n’y crois tout simplement pas. Il est impossible que vous ne sachiez pas ce qui se passait.

La sénatrice a affirmé qu’elle avait même entendu des « bribes » sur ce qui se passait en 2014.

Le sénateur Lambie a déclaré qu’il était temps que le chef des ADF, le général Angus Campbell (photo), « s’en aille »

Après avoir interrogé plus de 400 témoins et examiné des dizaines de milliers de documents, le juge Brereton a conclu qu’il y avait des preuves crédibles de 23 incidents au cours desquels un total de 39 ressortissants afghans ont été tués illégalement.

Le juge Brereton a identifié 25 membres actuels ou anciens des ADF accusés d’avoir commis un ou plusieurs crimes de guerre.

Quelques-uns des ressortissants afghans tués ne participaient pas aux hostilités, tandis que la majorité étaient des prisonniers de guerre.

« Aucun de ces incidents ne correspond à des décisions contestables prises sous pression dans le feu de l’action », indique le rapport.

«Les cas dans lesquels il a été constaté qu’il existe des informations crédibles sur un crime de guerre sont ceux dans lesquels il était ou aurait dû être clair que la personne tuée était un non-combattant.

Le juge Brereton a trouvé des preuves crédibles que certains soldats portaient des «jetables» tels que des armes et du matériel militaire pour donner l’impression que la personne tuée était une cible légitime.

De plus, il y avait des preuves que les soldats subalternes étaient tenus par leurs commandants de patrouille de tirer sur un prisonnier dans une pratique connue sous le nom de «sang» pour marquer leur premier meurtre.